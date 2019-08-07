英國手機下架與營收利空 宏達電股價倒地

（中央社記者江明晏台北7日電）因專利爭議，宏達電在英國暫停手機銷售，對相關訴訟展開調查，加上7月營收再創掛牌以來新低，雙重利空夾擊，宏達電今天股價挫逾7%，下探32.4元，創今年1月下旬以來新低。

根據BBC報導，因HTC在英國被IPcom控專利侵權，HTC在英國官方網路商店的多款智慧手機都顯示為「缺貨」，英國的手機零售通路包括Carphone Warehouse、O2、EE也都已經停止銷售HTC手機，但這些手機在其他國家都正常銷售。

在英國受影響的機種包括 Desire 12、Desire 12+、U12 Life、U12+和U11等，不過，HTC VIVE VR頭戴式裝置和5G路由器等其他產品還持續銷售。

報導指出，HTC因與IPcom在無線技術有爭議，同意在英國不銷售使用爭議技術的手機，但IPcom宣稱今年測試時發現HTC仍然繼續使用相關技術，指控HTC沒有遵守英國法院的判決。

宏達電回應指出，作為創新科技的領導者，HTC一向非常嚴肅看待且尊重智慧財產權，對此第三人所提告的訴訟，已展開調查。

智慧機市場競爭，宏達電近幾年在智慧機市場的占有率下滑，轉向布局VR市場，宏達電7月合併營收新台幣4.4億元，年減68.52%，再創掛牌以來新低，市場分析主因來自智慧機銷售貢獻降低，加上VR新品挹注有限，營收規模萎縮，但宏達電仍盼能在VR、5G、區塊鏈等領域重新打造成長動能。

在英國手機暫時下架與財報利空雙重夾擊下，宏達電今天股價挫逾7%，下探32.4元，早盤成交量逾1.3萬張，股價創今年1月下旬以來新低。（編輯：李信寬）1080807