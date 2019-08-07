本土OTT出招 異業結盟鞏固市占

（中央社記者江明晏台北7日電）台灣OTT市場群雄割據，面對海外巨擘挑戰，本土OTT積極異業結盟出招，遠傳friDay影音攜手「亞洲萬里通」，看電影也能賺里數，LiTV 線上影視則與多家銀行推出信用卡專案，鞏固市占。

2016年台灣進入OTT（影音串流平台）元年，歷經3年的戰國時代，呈現愛奇藝、Netflix、LINE TV等海外巨擘，及本土派LiTV、KKTV、CATCHPLAY、電信三雄旗下的myVideo、friDay影音、Hami Video等群雄競逐局面。

本土派群雄割據，也遭逢Netflix、愛奇藝等海外巨擘「長驅直入」，國內業者異業結盟出奇招，鞏固市占。

LiTV 今天宣布，與中國信託銀行聯合推出中信卡友優惠方案，針對經常收看新聞、綜藝節目、戲劇台的卡友，即日起至8月底「頻道全餐」首月1元，期滿續訂每季488元，另外， LiTV 與上海銀行及彰化銀行，也推出指定信用卡卡友優惠。

追劇已經成為全民運動，根據資策會調查顯示，網友平均追劇時間以1到2小時最多，占比約25%，3小時以上的重度使用者也有超過5%，而且追劇時間還在持續上升。另一項報告也指出，20到24歲的族群，有近6成都是在睡前追劇。更有20%的男性網友有付費追劇的習慣。

時下追劇族，除了要會掌握時間外，更要能精打細算，LiTV 線上影視因此與多家銀行進行信用卡專案合作，推出多種優惠方案，進一步鞏固市占。

遠傳電信旗下friDay影音日前也宣布，首度與「亞洲萬里通」合作，推出購買儲值方案賺取「亞洲萬里通」里數優惠， 9月底前加碼，最高共可得500「亞洲萬里通」里數，不但暢看friDay影音萬部強檔影劇，里數還能兌換飛行、旅遊、娛樂或是用於公益及慈善等獎勵。

交通部觀光局統計，2018年整體出國人數仍持續攀升，成長6.32%，看準國人在旅行中的飛行時間與夜宿期間會有眼球空窗期，friDay影音與提供旅遊及休閒獎勵計畫的「亞洲萬里通」合作，看電影也能賺里數。

根據friDay影音統計，自今年離線下載功能上線以來，使用人次持續成長，尤其從7月開始，使用人次增幅3成。