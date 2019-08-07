串流媒體投資成本高 迪士尼第3季獲利遜於預期

（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）迪士尼公司今天公布，第3季營收受到亮眼電影票房收入提振，但因大舉投資串流媒體，並開始整合購自21世紀福斯公司的資產，使獲利不如華爾街預期。

迪士尼公司（Walt Disney Co.）第3季獲利重挫51%至14億美元（約新台幣440億元），遜於華爾街預期，但營收年增33%至202億美元。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）將獲利遜於預期，歸咎於持續整合21世紀福斯公司（21st Century Fox）資產的工作。為提高隨選視訊服務市佔率，以與亞馬遜（Amazon）和Netflix等業者競爭，迪士尼近期收購21世紀福斯公司旗下的電影與電視部門。

直接面對消費者（direct-to-consumer）業務營收從8億2700萬美元增至38億美元，營業虧損卻擴大至5億5300萬美元。迪士尼將此歸咎於影音串流平台葫蘆網（Hulu）的虧損增加。迪士尼收購21世紀福斯後，取得葫蘆網股份的完全控制權。

另外，迪士尼第3季營收受到漫威（Marvel）、皮克斯（Pixar）和迪士尼電影等亮眼票房表現提振。迪士尼影視製作公司（Walt Disney Studios）旗下電影的全球票放收入截止目前已達80億美元。

「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）、「阿拉丁」（Aladdin）、「驚奇隊長」（Captain Marvel）和「玩具總動員4」（Toy Story 4）等電影都創造亮眼票房紀錄。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）1080807