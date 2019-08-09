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減稅與群聚效應加持 台灣電子業插旗北越海防

最新更新：2019/08/09 20:46
奇力新電子在2015年時前往海防投資，並選定了由越南與新加坡合資的VSIP新加坡工業區作為投資基地。奇力新電子越南公司副總經理廖雲煥指出，當年選擇到北越設廠是公司在全球佈局的一部分，與美中貿易戰並沒有關係。中央社記者吳柏緯海防攝　108年8月9日
奇力新電子在2015年時前往海防投資，並選定了由越南與新加坡合資的VSIP新加坡工業區作為投資基地。奇力新電子越南公司副總經理廖雲煥指出，當年選擇到北越設廠是公司在全球佈局的一部分，與美中貿易戰並沒有關係。中央社記者吳柏緯海防攝　108年8月9日

（中央社記者吳柏緯越南海防9日電）為吸引科技業投資，越南在科技園區祭出「4免9減半」的稅務優惠。電感大廠奇力新4年前投資海防，成為最早插旗的台灣電子廠之一。

北越的海防市，電子業群聚、交通便利與距離市場近等優勢，成為近年電子業前進越南投資的首選。

奇力新電子2015年時前往海防投資，並選定了由越南與新加坡合資的VSIP新加坡工業區作為投資基地。奇力新電子越南公司副總經理廖雲煥指出，當年選擇到北越設廠是公司全球佈局的一部分，與美中貿易戰並沒有關係。

他說明，當初選擇北越的原因有三個，第一，南越的市場與產業結構已經非常成熟，新進業者較沒有空間；第二，北越的電子產業群聚，包含三星、LG等企業都在這裡落腳，因此對於電子業發展有助益；第三，海防離中國、台灣等市場較近，不管是海運或是陸運都很便利，有助於出口。

除了地理位置外，越南政府的政策引導、人力成本也有吸引力。

目前越南政府對於外資，祭出了「2免4減半」的優惠，即前2年免稅、後4年稅賦減半，而為了鼓勵科技廠投資，在特定工業區加碼「4免9減半」，VSIP新加坡工業區就是其中之一。

近年來，越南的人力成本雖然一直成長，不過廖雲煥分析，比起台灣與中國大陸，仍算便宜。此外，電子業最擔心的電力與水力，也獲得越南政府的承諾，園區內可以穩定供應。

海防台商會會長柯進道觀察，過去電子業在海防投資的情況比較不普遍，但是近幾年確實有大幅成長，不少人搶著進來。他笑說，雖然奇力新到海防設廠只有4年，但已經是大學長了。（編輯：鄭雪文）1080809

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