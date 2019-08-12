富邦金前7月EPS4.13元 奪金控獲利雙冠王

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉台北12日電）金控獲利全數出爐，累計前7月稅後純益新台幣2358.49億元，富邦金以稅後大賺逾422億元、EPS4.13元，登獲利雙冠王寶座；國泰金則以EPS3.04元緊追在後。

金控7月獲利全數出爐，累計前7月稅後純益2358.49億元，其中民營壽險型金控受惠股息入帳，單月獲利皆有不錯表現，也挹注前7月獲利。

富邦金為首家每股稅後純益（EPS）破4元金控，同時也是獲利雙冠王；國泰金以EPS3.04元緊追在後，中信金EPS有1.45元位居第3，新光金7月獲利增幅最大，排名從上個月的第7名大幅躍升至第5名。

富邦金今天公布7月稅後純益145.64億元，累計前7月稅後純益突破400億元大關，達422.33億元，EPS高達4.13元；為今年EPS首度突破4元大關的金控業者，也是累計稅後純益及EPS獲利雙冠王。

富邦金表示，主要受惠於子公司穩健的業績表現以及現金股利強力挹注，其中富邦人壽7月稅後純益104.46億元，累計前7月稅後純益213.42億元，獲利動能來自淨利息收入以及股利收入貢獻。

富邦金今年前7月初年度保費收入1379億元，較去年同期成長26%；總保費收入為3641億元，較去年同期成長15%。台北富邦銀行也因淨利息收入及手續費收入帶動收益成長，7月單月稅後純益年成長21%；富邦產險因承保業務及投資績效皆維持穩健，簽單保費收入較去年同期成長9%；富邦證券受惠股利收入及市場行情帶動資本利得提升，累計前7月稅後純益年成長3%。

排名亞軍的國泰金7月稅後純益74.6億元，累計前7月稅後純益也突破400億元大關，達415.9億元，EPS有3.04元。國泰金表示，主要是因為有大筆投資台股的股息入帳，趁機進行資產汰弱留強與提列所得稅費用，包括國壽7月因股利入帳挹注，7月稅後淨利45.9億元；國泰世華銀7月稅後淨利24.7億元。

中信金7月稅後純益87.08億元，累計前7月稅後純益291.03億元，EPS1.45元。分析獲利成長主因，中信金表示，新台幣、外幣存放款業務成長，淨利差擴大使淨利息收入增加，另外，財管、信用卡、聯貸及彩券業務均有成長，帶動手續費收入攀升。

排名躍進至第5名的新光金7月稅後純益大賺52.72億元、年增11.3%，獲利增幅也較上個月大增3.5倍；累計前7月稅後純益159.56億元，EPS1.3元。

新光金表示，旗下人壽、銀行、證券子公司7月獲利全創今年新高；其中，新壽股息收入單月就賺44.7億元，預估全年股息收入會超過140億元；新光銀方面，因財管手續費收入表現不錯，元富證券也受惠股市成交量增，挹注經紀業務手收，單月賺2.53億元。

公股金控中，兆豐金以EPS1.33元蟬連冠軍，不過，因提列潤寅詐貸案及大同子公司綠能呆帳影響，總排名從上個月第3名下滑至第4名；另外，第一金、華南金與合庫金因銀行端獲利增加帶動前7月累計獲利，突破百億元大關。

兆豐金7月雖仍位居公股金控獲利冠軍，但受提列潤寅詐貸案及大同子公司綠能呆帳6億餘元影響，旗下子公司兆豐銀行單月獲利僅20.54億元，影響整體金控7月自結稅後盈餘降至26.93億元，年減26.2%。不過，兆豐銀行表示，綠能呆帳已在7月全數提存完畢，潤寅集團呆帳8月再增提5000萬元後，也已全部提存。

合庫金旗下合庫銀行同樣於潤寅案踩雷，但6月即全額提列備抵呆帳，7月獲利不受影響。合庫金表示，受合庫銀獲利穩定增長，其他子公司也全數獲利帶動，7月合庫金稅後純益17億元，年增近1成，累計前7月稅後純益突破百億元，至101.9億元，年增5.7%，EPS0.79元。（編輯：楊玫寧）1080812