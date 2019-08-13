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全家第2季EPS登歷史次高 看旺下半年

最新更新：2019/08/13 17:07

（中央社記者江明晏台北13日電）全家便利商店第2季稅後淨利5.5億元，年增6.35%，每股盈餘2.39元，優於去年同期2.2元，創單季歷史次高，全家看好會員、EC、鮮食、新店型等都將驅動下半年績效。

「全家」上半年合併營收373.79億元，較去年同期成長8.39%，稅後淨利為7.92億元，較去年同期增5.52%，歸屬母公司淨利7.61億元，較去年同期成長6.07%，每股盈餘3.41元，較去年同期增加0.2元，也登同期新高。

全家指出，主要原因為本業便利商店整體表現穩健，兩大關鍵指標皆呈趨勢向上：既存店日均銷售成長3%，鮮食成長近1成5，一般商品也成長超過6%，其中，新品推陳出新輔以本質面精進的杯裝飲料策略奏效，瞄準剪刀經濟而主力發展的冷凍商品品群擴大，顧客忠誠計畫下會員人數也正式突破千萬大關，皆是帶動整體業績的主因。

業外部分，全家指出，去年高雄岡山物流廠稼動後開始產生定期折舊費用，影響業外收入。然轉投資的餐飲事業在大戶屋的帶動下，持續挹注獲利，下半年也將積極引進一新餐飲品牌，成為「全家」餐飲事業第3個品牌。中國投資部分展店達2593店，進入9個地區。

展望下半年營運，第3季為便利商店旺季，全家看好降暑及節慶商機都將挹注營收；加上會員、EC、鮮食、新店型等重點政策多箭齊發下，皆可望持續驅動下半年績效。（編輯：郭萍英）1080813

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