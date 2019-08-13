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勤誠第2季每股盈餘1.63元 續創同期新高

最新更新：2019/08/13 21:20

（中央社記者吳家豪台北13日電）伺服器機殼廠勤誠公布第2季財報，合併營收新台幣15.03億元，年增0.3%；歸屬於母公司稅後淨利1.95億元，年增47.88%；每股盈餘（EPS）1.63元，續創歷年同期新高。

累計2019年上半年，勤誠合併營收達30.63億元，年增6.08%；歸屬於母公司稅後淨利3.82億元，年增為104.96%；每股盈餘3.19元，也改寫同期新高。

勤誠今年第2季營收以出貨形式區分，透過系統整合商出貨占營收60%；ODM（代工）與EMS（電子製造服務）出貨占比33%；出貨到通路商占比7%。

以出貨區域為區分，勤誠第2季中國市場占37%，美國市場占39%，歐洲市場占8%，其他占16%。

勤誠表示，雖然第2季因客戶消化庫存，營收較第1季略減，但仍較去年同期成長，且在持續加強精實管理下，雖然面對美中貿易戰25%關稅的影響，第2季稅後淨利仍與第1季相當，並較去年同期成長47.88%。

勤誠表示，隨著5G時代來臨，雲端數據中心以及人工智慧物聯網（AIoT）等相關應用市場仍將持續推動伺服器需求成長；除供應鏈調整外，也將投資5億元擴大在台研發中心規模，提供客戶高度彈性與客製化服務。（編輯：郭萍英）1080813

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