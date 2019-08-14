貿易戰轉圜抵銷三率三降 鴻海早盤走堅漲近2%

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美中貿易戰出現轉圜跡象，台股大漲逾百點，鴻海儘管第2季三率三降、獲利創6年低點，不過今天早盤仍走堅，最高來到74.3元，漲1.92%，市值站上新台幣1.02兆元。

鴻海第2季合併毛利率5.31%，合併營益率1.34%，均較第1季和去年同期下滑，法人指出，鴻海第2季毛利率是2012年第2季以來單季低點，營益率起碼是2008年以來單季低點。

代表本業的鴻海第2季營業利益新台幣155.49億元，是2013年第2季以來單季低點。

鴻海第2季歸屬母公司業主淨利170.53億元，季減13.98%，比去年同期下滑2.5%。鴻海第2季淨利率1.47%，季減0.41個百分點，比去年同期下滑0.15個百分點。法人指出，鴻海第2季獲利絕對數字是2013年第3季以來單季低點。

鴻海第2季每股稅後純益1.23元，低於去年同期EPS1.01元和第1季EPS 1.43元。

上半年鴻海歸屬母公司業者淨利368.79億元，較去年同期減少11.29%，今年上半年每股稅後純益2.66元，優於去年同期EPS 2.4元。

展望第3季，法人預估鴻海第3季業績有機會超過1.3兆元，較第2季成長10%以上，拚歷史同期新高，第3季中期開始為第4季旺季產品出貨準備，不過仍須觀察貿易戰變數。（編輯：李信寬）1080814