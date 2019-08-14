更多編輯台推薦新聞：
早安世界》香港緊張升高 中國記者被毆 調動部隊至邊界
早報

早安世界》香港緊張升高 中國記者被毆 調動部隊至邊界

爭取同志配偶喪葬津貼 胡勝翔勝訴
社會

爭取同志配偶喪葬津貼 胡勝翔勝訴

優人神鼓排練場付之一炬 文化部全力協助
文化

優人神鼓排練場付之一炬 文化部全力協助

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

貿易戰轉圜抵銷三率三降 鴻海早盤走堅漲近2%

最新更新：2019/08/14 09:40

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美中貿易戰出現轉圜跡象，台股大漲逾百點，鴻海儘管第2季三率三降、獲利創6年低點，不過今天早盤仍走堅，最高來到74.3元，漲1.92%，市值站上新台幣1.02兆元。

鴻海第2季合併毛利率5.31%，合併營益率1.34%，均較第1季和去年同期下滑，法人指出，鴻海第2季毛利率是2012年第2季以來單季低點，營益率起碼是2008年以來單季低點。

代表本業的鴻海第2季營業利益新台幣155.49億元，是2013年第2季以來單季低點。

鴻海第2季歸屬母公司業主淨利170.53億元，季減13.98%，比去年同期下滑2.5%。鴻海第2季淨利率1.47%，季減0.41個百分點，比去年同期下滑0.15個百分點。法人指出，鴻海第2季獲利絕對數字是2013年第3季以來單季低點。

鴻海第2季每股稅後純益1.23元，低於去年同期EPS1.01元和第1季EPS 1.43元。

上半年鴻海歸屬母公司業者淨利368.79億元，較去年同期減少11.29%，今年上半年每股稅後純益2.66元，優於去年同期EPS 2.4元。

展望第3季，法人預估鴻海第3季業績有機會超過1.3兆元，較第2季成長10%以上，拚歷史同期新高，第3季中期開始為第4季旺季產品出貨準備，不過仍須觀察貿易戰變數。（編輯：李信寬）1080814

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報