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經濟衰退憂慮攀升 亞股跌多漲少

最新更新：2019/08/15 19:41

（中央社香港15日綜合外電報導）全球經濟衰退疑慮加深，引發投資人逃離股市，美股道瓊指數昨天應聲創下今年來單日最差表現，亞洲股市今天多數跟進收黑。

歐洲和美國股市昨天接連出現黑暗的一天，美股3大基準指數收盤皆重挫約3%。投資人拋售股票、轉向較安全的美國公債，導致美債殖利率跳水。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）發布客戶報告指出：「日本股市走跌，因為美股重挫。」瑞穗證券（Mizuho Securities）也說：「美國經濟衰退的憂慮升溫，加上中國和德國經濟數據不佳，使得投資人更加不看好全球經濟。」

10年期美國公債殖利率昨天短暫跌破2年期美債殖利率水準，呈現所謂「殖利率倒掛」。過去數十年來，這種現象是可靠的經濟衰退預兆。

由於美國和中國的貿易戰加劇，且未出現化解跡象，投資人逃往債市，反映他們越來越擔憂全球經濟陷入衰退。

貿易戰重創全球需求，中國工業產出因此降至17年來最低紀錄，中國投資和零售銷售成長也雙雙減緩。

此外，香港爭民主抗議行動已延燒數週，增添股市不確定氣氛。由於中國政府將暴力程度升高的示威活動稱為「恐怖主義」，引發外界擔憂北京將出手鎮壓。

東京股市今天開盤重挫近2%，收盤跌幅縮小為1.2%。雪梨股市則收挫2.9%，新加坡股市收跌0.7%，台北股市收挫1.0%，威靈頓股市收跌1.3%，曼谷、雅加達和馬尼拉股市也全數收黑。

不過，香港股市開盤雖重挫1.5%，收盤翻漲0.8%。上海股市也開低1.7%，收盤小漲0.3%。另外首爾和孟買股市分別收高0.7%和1.0%。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080815

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