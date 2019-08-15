上市公司上半年營收逾13.7兆元 創10年新高

（中央社記者潘智義台北15日電）台灣證券交易所統計，除金融業外，上市公司上半年營收合計新台幣13兆7298億元，創10年新高，較去年同期增加1072億元，增幅0.79%。

金融業以外的上市公司上半年稅前淨利8463億元，較去年同期減少2465億元，減幅達22.56%。

證交所表示，不包括金融保險業及未申報財報的大飲等36家公司，已於8月14日完成公告申報上半年財務報告的本國上市公司及第一上市外國公司分別為822家、74家。

證交所說，不計第一上市外國公司，本國上市公司上半年營收13兆3462億元，較去年同期增加631億元，增幅0.48%；上半年稅前淨利8137億元，較去年同期減少2521億元，減幅23.65%，今年上半年稅前淨利為近10年第4高。

上半年上市公司獲利成長產業主要是航運業、水泥工業及其他業。航運業因運價、運量皆成長推升獲利，水泥工業因特定地區需求、價格大幅成長，帶動獲利成長；其他業則受惠東京奧運及全球運動風氣，產品價量齊揚，帶動獲利成長。

獲利衰退的產業主要為半導體業、塑膠工業及油電燃氣業，衰退主因美中貿易戰及全球景氣趨緩，塑膠工業、油電燃氣業則因油價波動影響獲利。

另外，第一上市外國公司上半年營收3836億元，較去年同期增加441億元，增幅12.99%；上半年稅前淨利326億元，較去年同期增加56億元，增幅20.74%。（編輯：張良知）1080815