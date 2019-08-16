解決產業缺地 台糖逾千公頃土地評估開發工業區

（中央社記者廖禹揚台北16日電）為解決產業缺地問題，經濟部盤點6處台糖土地，評估開發新工業區。經濟部官員今天表示，若順利編定、開發，預估最快3年內就會有業者完成設廠、落地。

經濟部評估釋出台糖位於台南、嘉義、雲林、彰化及高雄的6處土地，共1239公頃，以只租不售方式滿足產業用地需求。官員表示，規劃下週向部裡報告現勘結果，若報行政院確認沒問題，就會開始進行編定園區工作，並對外公告區位、調查廠商需求。

官員說明，編定園區必須通過區域計畫及環評，預估需時一年到一年半，編定園區後會視廠商需求分階段開發，例如A園區第一階段先開放一公頃，廠商需求量達7成就可啟動開發，園區開發與廠商設廠工作同時進行，一般2年到2年半可完成，也就是說，第一階段最快可能在3年內就有廠商完成設廠工作。

經濟部次長林全能今天出席2019產業園區發展政策高峰論壇受訪指出，國際發展趨勢近期有很大變化，例如美中貿易爭端，使台商布局回到台灣，境外資金匯回專法也帶動海外資金回流，產業用地需求必須前瞻到未來5年、10年的發展方向，才能適時準備好產業發展所需土地。

林全能表示，目前投資台灣事務所掌握到台商回台投資計畫，多是擴充現有廠房，但考量未來新增投資的需求，經濟部也積極思考建立儲備新用地；也希望藉由每年定期舉辦的高峰論壇，使中央產業政策與地方園區開發更緊密串聯，促進地方競爭力提升。（編輯：張良知）1080816