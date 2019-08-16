電力指數看景氣 台綜院：今年經濟成長可達2.5%

（中央社記者蔡芃敏台北16日電）台灣綜合研究院指出，受惠台商回流與轉單效應，預期今年下半年經濟成長將優於上半年，全年經濟成長有望達2.5%。

台灣綜合研究院結合台電公司各行各業的高壓以上電力售電量與自用發電設備自用發電量數據，可直接反映國內9成的經濟生產活動，以此推估國內每月經濟成長數據，並建構電力景氣指數（Electric Prosperity Index, EPI），即時解讀台灣經濟景氣狀況。

台綜院今天發布7月份EPI電力景氣指數，台綜院指出，全球經濟情勢前景未明，美中貿易戰持續延燒，還有日韓貿易戰，美債殖利率倒掛，引發市場擔憂衰退疑慮。國際經濟情勢多變，各國對於經濟前景看法轉趨保守。

不過，台綜院說，台灣受惠台商回流，提升投資動能，以及貿易戰轉單效應等正向因素，7月電力景氣指數優於6月份，7月份經濟成長率預估值為2.5%，較6月微幅增加0.1個百分點。

台灣綜合研究院院長吳再益說明，整體製造業電力景氣指數表現偏弱，不過，半導體製造業因下游庫存消化以及貿易轉單挹注，表現一支獨秀，電力景氣燈號為穩定的綠燈。

他說，化學材料、鋼鐵業則受貿易戰影響，出口表現不佳，電力景氣燈號分別為呈現低迷的藍燈以及代表景氣轉向的黃藍燈。

吳再益表示，在台商回流與貿易轉單助攻下，預期台灣下半年成長將優於上半年，平均較上半年增加0.5個百分點，全年經濟成長有望達到2.5%。（編輯：鄭雪文）1080816