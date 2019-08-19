新iPhone啟動拉貨 機殼廠8月業績估增溫

（中央社記者吳家豪台北19日電）市場傳出，預計今年9月發表的新iPhone將採用3鏡頭設計、支援觸控筆，藉此刺激買氣；隨著蘋果啟動拉貨，法人看好機殼供應商鴻準、可成、鎧勝-KY 8月業績可望增溫。

今天鴻準股價開高走低翻黑，早盤下跌0.32%，來到62.6元；可成盤中高點來到220.5元，漲幅約1.8%；鎧勝早盤最高來到51.5元，漲幅約1.6%。

可成今年第2季獲利好轉，歸屬母公司淨利新台幣27.27億元，季增逾6成；每股盈餘3.54元。7月業績進一步升溫，營收達86.8億元，年增15.77%，寫下近8個月新高。

鎧勝7月營收27.24億元，創今年次高，年增15.08%。法人表示，鎧勝iPhone機殼已於今年第2季底開始小量出貨，預期未來數季出貨量將逐步增加，將占鎧勝今年全年營收的3.5%至5%。

鴻準7月營收123.39億元，年增7.43%，創今年單月新高。法人認為，儘管新iPhone外觀設計變化不大，恐壓縮機殼平均售價，但鴻準仍將受惠於相關備貨需求，進一步拉高今年第3季營收規模及產能利用率。（編輯：趙蔚蘭）1080819