蘋果傳增iPhone新鏡頭供應商 大立光影響最小

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）市場關注iPhone鏡頭設計。分析師預期，蘋果可能增加新的鏡頭供應商，降低供應風險，中國舜宇光學可能在2021年切入iPhone供應鏈，不過對台廠大立光影響最小。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告分析，全球前5大智慧型手機品牌，只有蘋果（Apple）擁有3家鏡頭供應商，其他競爭對手的鏡頭供應商大約5家到7家，在多鏡頭趨勢下，蘋果需要有新的鏡頭供應商，降低鏡頭供應風險。

郭明錤指出，由於蘋果已在許多零元件高度依賴韓國電子業，因此蘋果選擇韓國鏡頭廠商的機率較低。

報告預測，中國大陸的舜宇光學可能在2021年開始出貨進入門檻較低的iPhone 6P（6片塑膠片）鏡頭。

若舜宇光學進入iPhone鏡頭供應鏈，報告指出可能對於既有供應商包括大立光、玉晶光、與鴻海集團和夏普轉投資的康達智（Kantatsu）將會有不同的影響。

報告認為舜宇光學進入iPhone鏡頭供應鏈對大立光的影響最小，主要是今年開始大立光對韓國三星（Samsung）供貨比重顯著提升，大立光在Android陣營的鏡頭市占率明顯提升。

由於三星和中國華為採取比蘋果更積極的鏡頭升級策略，因此有利大立光鏡頭設計與生產優勢。此外報告指出，蘋果已非大立光最大品牌客戶，因此舜宇光學進入iPhone鏡頭供應鏈對大立光的影響非常有限。

市場預期，相機鏡頭升級是今年下半年新iPhone最大賣點之一。其中6.5吋OLED版、5.8吋OLED版和6.1吋LCD版3款，後置相機分別升級到3顆鏡頭、3顆鏡頭與雙鏡頭。

3顆鏡頭除了廣角和長焦鏡頭外，新增超廣角相機鏡頭，搭配索尼（Sony）獨家供應的CMOS感測元件。此外3款新iPhone的前置相機鏡頭和3D鏡頭也升級。

從供應鏈廠商來看，市場預期大立光和玉晶光將是下半年新iPhone高階鏡頭主要供應商，另外康達智可望切入新iPhone後置長焦鏡頭供應鏈。（編輯：趙蔚蘭）1080820