外籍購屋香港人居冠 107年取得建物1.6萬坪

（中央社記者韋樞台北23日電）香港近期街頭動亂，不少港人移民台灣，房仲依內政部資料統計，去年香港人在台灣購買建物面積達1.59萬坪，居各國之冠，購買土地達4837坪，居各國第3。

信義房屋根據地政司2018年外國人取得土地及建物面積統計表指出，外國人取得建物面積第1名是香港人（自然人和法人合計），達1萬5913坪，第2名是英屬維京群島（法人） 1萬3134.8坪，第3名是英屬開曼群島（法人） 1萬1476.5坪。

至於去年全年購買土地方面，外籍人士第1名是英屬維京群島（法人），達1萬9382.6坪，第2名是日本（自然人）達6363.7坪，第3名是香港人（自然人與法人合計）達4837坪。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，香港人在各外籍人士購買不動產名列前茅，不過若相比全國買賣移轉棟數面積，香港人取得建物面積僅占全台去年移轉的0.17%，對房市的價量影響十分有限。

曾敬德指出，香港人來台定居的確是一種發展趨勢，根據過往經驗，香港人移民前兩名首選應是加拿大與歐洲，第3名才是語言文化相近的台灣。

他分析，香港人來台定居有些人是為了討生活，有些人是為了養老退休，香港的生活壓力大，反觀台灣的生活條件相對友善。例如台灣的醫療資源和品質完善、住宅環境、文化語言、物價水準對香港人有一定的吸引力，不過香港的上班族可能會認為香港與台灣薪資水準差太多而不願放棄原有工作到台灣生活，因此來台者多以置產或退休族群為主。（編輯：林興盟）1080823