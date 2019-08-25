台灣農業青年大使訪印 盼交流讓農民收入翻倍

駐印度代表田中光（中）與率領台灣農業青年大使印度訪團的農委會國際處副處長林志鴻（站立者第一排左2）24日晚與青年大使等人在記者會後合影。中央社記者康世人新德里攝 108年8月25日

（中央社記者康世人新德里25日專電）台灣農業青年大使今天結束首次訪問印度的行程，訪團與印度農業官員、專家、傳統市場業者等人士深入交流，希望透過台灣技術結合印度農業資源，讓台印農民收入翻倍。

由農委會國際處副處長林志鴻擔任團長的台灣農業青年大使印度訪問團，18日起到新德里展開一週訪問行程，除深入考察新德里INA市場等傳統市場，了解市場價格與農產品商機外，也獲得印度東北那加蘭省（Nagaland）和西北農業大省旁遮普省（Punjab）駐首都辦公室的熱情接待。

林志鴻告訴中央社記者，農業青年大使訪問團是新南向政策下台灣軟實力的展現，此行首次訪問印度，希望進行農業技術與人才交流，同時分享彼此的經驗，透過台灣技術優勢結合印度豐富農業資源，達到共享互惠雙贏、台印農民收入都能翻倍的目標。

那加蘭省助理次長暨駐首都辦公室首長卡拉許（Jvoti Kalash）19日親自接待台灣農業青年大使訪團後，又電召那省與竹產業相關首長與負責人搭飛機到新德里，於24日再度與訪團交流，並提出希望與台灣簽署正式協議，在那省設立台印竹產業技術發展中心，共同推動台印竹子產業合作。

旁遮普省駐首都辦公室首長班達里（Rakhee Gupta Bhandari）在親自接待台灣訪團時，聽到農業青年大使介紹台灣以益生菌取代添加物進行牲畜飼養、整合蟲害管理系統、農業廢棄物及農校生交換計畫，讓他特別感興趣，希望雙方就相關領域加強交流，並邀訪團12月到旁遮普省參加「投資高峰會」；訪團也邀旁遮普省組團參加10月31日到11月2日在台北舉辦的「亞太農業展暨論壇」。

此外，台灣農業青年大使訪團拜會了印度國立合作社發展院（National Cooperative Development Corporation，NCDC）旗下專職訓練印度農民技能的國立合作社研究暨發展學院（LINAC），由NCDC理事長瓦妮塔（R. Vanitha）率LINAC副院長道譚格（Robert H. Touthang）等人接待，雙方透過交流了解彼此農業組織的制度與運作，並就印度如何建立協助青年農民創業平台、訓練講師及學員來源等議題交換意見。

由於NCDC在全印度輔導成立85萬個合作社，許多合作社成為當地農民辦理農業貸款及提供經營管理、農村發展等培訓與服務的中心，道譚格更帶著訪團開車2個小時到拉吉斯坦省（Rajasthan）烏喬麗（Ujjoli）的一農村農業合作社實地了解，同時也考察當地棉花田等田野樣貌與產業動態。

訪團還拜會亞非農村發展組織（AARDO）總部，AARDO副秘書長拿帝歐辛（Manoj Nardeosingh）盼台灣與印度可與AARDO會員國在農業技術上有更多合作與分享。

台灣農業青年大使訪團包括台灣農業青年企業家及農業相關科系學生等15名農業青年大使，在昨晚的記者會上一一分享他們一週在印度的感想及期待促進台印農業合作的構想。

許多印度媒體記者也提出包括台灣農業技術與發展、何種農業技術台灣可最快移轉給印度、如何增加女性從事農業等諸多問題，展現對台印農業合作的迫切期待，駐印度代表田中光與農業青年大使也一一回答問題。

田中光表示，農業交流與合作是台印未來發展關係的新方向，很高興台灣農業青年大使訪問印度，推動台印農業交流與合作新篇章。（編輯：林憬屏）1080825

在印度國立合作社研究暨發展學院副院長道譚格（右3）帶領下，由農委會國際處副處長林志鴻（右1）率領的台灣農業青年大使訪團到拉吉斯坦考察棉花田。中央社記者康世人烏喬麗攝 108年8月25日

台灣農業青年大使24日在記者會上向與會的印度媒體和貴賓簡報一週在印度的見聞，以及期盼推動台印未來農業合作的構想。中央社記者康世人新德里攝 108年8月25日

台灣農業青年大使在那加蘭省駐首都辦公室簡報台灣農業發展現況及台灣農業青年大使此行目的。中央社記者康世人新德里攝 108年8月25日