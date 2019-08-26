7月製造業測驗點上揚 貿易戰將降低景氣能見度

（中央社記者潘姿羽台北26日電）台經院今天發布製造業營業氣候測驗點轉為上揚，服務業營業氣候測驗點則連2月下跌，不過美中貿易戰近日又急遽升溫，台經院認為，主要國家貿易衝突未解，將使市場景氣能見度有限。

台經院今天發布7月3大產業營業氣候測驗點，製造業測驗點較上月增加2.23點至95.30點；服務業連2月下跌，降至92.05點，營建業則連續3個月走揚，升至97.83點。

製造業方面，台經院分析，受惠於轉單效應發酵，加上消費性電子進入新品備貨旺季，帶動相關廠商訂單成長，但美中貿易衝突未解，使得景氣能見度有限，製造業廠商對當月景氣看法較為樂觀，對未來半年景氣看法則較上月看法相對悲觀。

儘管製造業7月測驗點走揚，美中貿易戰在8月下旬急遽升溫，中國以加徵關稅反擊美國，此舉惹火美國總統川普，不僅宣布針對2500億美元中國銷美商品加徵關稅稅率，將從10月1日起由現行的25%提升至30%；原定9月1日起對3000億美元中國銷美商品加徵關稅稅率，將由10%提高至15%。

台經院院長張建一表示，美中現在陷入「焦土戰」，但雙方各自還是有壓力，除了川普有連任壓力，貿易戰勢必對兩國實體經濟造成傷害，「雙方都有點急了」，預估9月還是會持續談判。

張建一分析，台灣現階段內需還不錯，不過美中是全球兩大經濟體，貿易戰以及懲罰性關稅，一定會造成需求減少，連帶影響其他國家經濟，進而影響全球經濟趨緩，台灣或多或少會受到影響，接下來就看下半年內需能不能支撐；政府能做的，就是盡量協助台商，可以的話就回台生產，不然就引導往其他國家布局。

服務業方面，台經院指出，暑假旺季對於零售通路與餐飲旅遊買氣有所助益，但國內外政經局勢波動，投資市場與消費信心受到影響，業者對未來半年景氣看法以持平居多。

營建業則受惠於傳統民俗月前的交屋潮，工作天數也較上月多，重劃區推案帶動整體六都購屋氛圍等因素，推升當月整體房市成交量表現，營建業營業氣候測驗點因而連續第3個月上揚。（編輯：黃國倫）1080826