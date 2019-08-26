智崴插旗澳洲 南半球首座飛行劇院開幕

（中央社記者吳家豪台北26日電）體感設備廠智崴資訊繼今年3月於美國佛羅里達州樂高樂園開幕新型飛行影院m-Ride後，日前於澳洲最大樂園Dreamworld夢幻世界正式揭幕南半球首座飛行劇院，可望帶動第3季營運。

智崴今天發布新聞稿表示，24日開幕的飛行劇院「飛越澳洲Sky Voyager」為改造園區內的IMAX劇院建成，影片由智崴集團子公司智崴全球攜手澳洲大型製片公司Cutting Edge共同拍攝，除了讓遊客可透過飛行的方式欣賞昆士蘭省大堡礁、維多利亞省大洋路等著名景點之外，拍攝視角更加入極限運動員視野。

智崴集團表示，位於Dreamworld的飛行劇院「飛越澳洲Sky Voyager」是智崴開拓南半球市場的第一站，未來將繼續與Dreamworld母公司Ardent Leisure Group在紐澳地區展開合作，共同於知名觀光景點拓展體感遊樂設備市場。

「飛越澳洲Sky Voyager」是智崴於全世界啟用的第33座i-Ride飛行影院。目前營運中i-Ride飛行影院皆座落於世界知名樂園和景點，包含歐洲最著名的主題樂園德國歐洲公園Europa Park、美國佛羅里達州的樂高樂園、明尼蘇達州的Mall of America及阿布達比的華納兄弟樂園，每年體驗人次超過1300萬人。（編輯：林興盟）1080826