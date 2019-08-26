龍邦國際投入住宅興建 推北市兩都更案

（中央社記者韋樞台北26日電）居轉投資、控股角色的龍邦國際10餘年來將首度投入實質住宅興建，力推吳興街和雙連段兩件都更合建案，其中雙連段都更開發案明年可望取得建照。

龍邦國際傍晚公告，龍邦董事會通過兩起台北市都更合建案，分別是大同區雙連段和信義區吳興段一小段土地都市更新案，這也是龍邦國際10餘年來第一次投入實質的住宅興建案。

龍邦國際表示，擬與欣偉傑建設公司、國協投資公司簽訂契約，由龍邦購得信義區吳興街都更案實施者60%的開發權，並依龍邦國際占60%，欣偉傑建設占40%的投入比例共同規劃興建住宅大樓，並分回實施者應分回的房屋資產。

龍邦國際指出，這起都更案的合建分屋比例，將由地主分回約55%，龍邦和欣偉傑建設共同分回約45%，龍邦國際預計投入總成本約新台幣21億元。

龍邦國際說，這起都更案位於吳興街281巷，原地上物是2、3層樓的老舊透天厝，基地面積近千坪，未來計劃興建兩棟地上24層、地下5層的住宅大樓，預計明年可獲得北市府核定。

另一起都更合建案位於北市大同區承德路和錦西街口。龍邦國際說，此基地面積約1008坪，地上物原為5層樓老公寓。近年龍邦逐步收購部分老公寓，目前屬龍邦國際的土地約200坪，未來仍與欣偉傑建設合作興建兩棟地上29層、地下5層的住宅大樓，預計明年可獲得建照開始興建。（編輯：楊玫寧）1080826