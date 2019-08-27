搶攻智能製造工業4.0商機 SAP與台達電結盟

（中央社記者韓婷婷台北27日電）SAP台灣（思愛普台灣）宣布與台達電子展開策略合作，整合資訊技術（IT）與營運技術（OT），透過資訊系統與自動化設備的結合，搶攻智能製造及工業4.0商機。

美中貿易大戰掀起全球保護主義抬頭，生產製造進入新一波大遷移及升級競賽，智慧製造及工業4.0大趨勢下，在工業自動化領域深耕多年的台達電積極轉型，從國際零組件大廠轉向「整體解決方案」服務提供商。

台達資訊長柯淑芬表示，面對變化多端的國際局勢，台達電以多元化產品及分散式製造2大方針持續提升企業競爭力。為了維持領先優勢，藉由與SAP的策略結盟，落實符合未來趨勢的自動生產模式，並將串聯客戶及上下游供應商、打造智能製造生態圈，積極驅動台灣產業升級。

以台達的智能製造示範產線為例，柯淑芬表示，導入自行開發軟硬體整合方案完成全面智能化後，可提升產能約70%，同時減少約35%的生產使用面積，更將直接人力人均產值提升3至5倍。

SAP全球副總裁、台灣總經理謝良承則表示，智能製造及工業4.0浪潮來襲，不但促使產品生命週期與交貨排程縮短，全面衝擊製造業生態。但若台灣企業只聚焦在生產現場的優化，如導入自動化設備等，則會失去全球市場佈局先機。

謝良承表示，透過與台達電的合作，期望發揮軟體整合硬體的強大優勢，提供兼具安全、開放且彈性的溝通平台，協助客戶打破資訊孤島現況、串連跨部門營運資料，即時管理跨國據點，加速轉型智慧企業，奠定不可取代的市場地位。

他指出，工業4.0潮流崛起，為因應競爭激烈的市場環境，台灣製造業若想要增加營運彈性，積極搶攻少量多樣、大量客製化的潛在商機，如何善用機台間龐大的數據資料，持續優化企業流程，打造簡單化、標準化且數位化的全新營運模式，成為不能輕忽的課題。（編輯：鄭雪文）1080827