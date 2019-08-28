助員工轉職 定穎：7同業需求逾500人

（中央社記者江明晏台北28日電）印刷電路板（PCB）廠定穎擬出售桃園廠，移轉產能至海外，已向市政府提報解僱420名員工；定穎今天說明，目前積極與同業接洽轉介員工就業事宜，已洽商的同業有7家，人力需求超過500人。

中美貿易戰詭譎，導致客戶下單保守衝擊營運，PCB廠定穎先前表示，將出售桃園廠，產能轉往海外，但台灣還是有營運總部，保留研發、接單等服務團隊。

定穎並於15日向桃園市政府提報大量解僱計畫書，預計於10月15日解僱420名員工。

不過，定穎強調將持續協助員工轉職，包括留任營運總部、轉至海外工廠任職、與同業接洽轉介員工就業等。

定穎今天補充說明，目前積極與同業接洽轉介員工就業事宜，目前已洽商的同業有7家，人力需求超過500人。定穎預定於9月底在公司內舉辦同業現場徵才，提供員工方便的求職管道，幫助員工提早就業。

定穎已於13日公告，配合桃園廠產能移轉，擬以標售方式出售桃園廠的土地及廠房；該交易案預計10月18日開標並宣布結果，底價新台幣8億2000萬元，價高者得。法人初估，定穎可望在第4季認列3到4億元的收益。

定穎目前除了桃園市龜山區桃園廠，另外在中國大陸江蘇省昆山市、湖北省黃石市，設有生產據點。（編輯：李信寬）1080828