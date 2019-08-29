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核四燃料棒第4批運出 剩864束

最新更新：2019/08/29 09:44

（中央社記者蔡芃敏台北29日電）媒體報導，核四廠第4批燃料棒今晨運離廠區，受到國際核子保防相關規範，台電主管不願證實外送時程及細節，以外送4批共運送880束計算，核四廠目前僅剩下864束燃料棒，無法達到滿載872束要求。

國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜主張要重啟核四，不過，媒體報導，核四廠第4批燃料棒今晨運離廠區，12輛陽明海運的貨櫃車，共裝載240束燃料棒，昨晚從新北市貢寮區的龍門核四發電廠出發，今凌晨1時運抵基隆港西碼頭並赴美異地保存。

受到國際核子保防相關規範，中央社記者今天上午詢問台電主管，但他不願證實外運的相關細節。

依立法院決議，台電應於明年底將核四廠1744束燃料棒運至美國，由原廠異地封存；台電規劃以3年8批運出，已在去年7月、9月各外運160束、240束核燃料棒，加上今年6月外運約240束，以及今天運出的240束。以此推算，核四廠僅剩下864束燃料棒，所剩不到5成。

台電日前表示，核四滿載需要872束，剩下的燃料棒已不夠重啟一號機。

台電先前預估核燃料拆解與外運費用約為新台幣6.9億元，待燃料棒全數運出後，每年可節省約1.4億元的維護與保管費用，估計運出後5年就能攤平成本。（編輯：林孟汝）1080829

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