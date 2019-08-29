台灣創新技術博覽會 逾千項技術9月登場

（中央社記者廖禹揚台北29日電）2019台灣創新技術博覽會9月登場，將有超過1000項創新技術參展，聚焦永續發展及創新技術，並與循環經濟展同期展出，打造最完整國際平台。

經濟部主辦2019台灣創新技術博覽會，9月26至28日將在台北世貿一館登場，今年以未來科技、創新發明、永續發展為3大主軸，將展出上千件專利技術，目前已邀請580家廠商參展，來自東南亞、歐美、日本等逾50家國際機構及企業將與會。

經濟部表示，在未來科技主題館中，將由17家研發法人及60家國內企業展出逾100件技術與產品；創新發明館以「創新DNA 夢想無界限」為題，集結各大專院校及研發機構，展出智慧醫療、智慧家庭、智慧交通、智慧休閒等貼近民生的創新應用。

永續發展館則展出新農業、綠能科技，並首次設置循環再生專區，與同期在世貿一館展出的台灣國際循環經濟展相連結，打造台灣最完整的循環經濟產業國際性B2B展覽平台。

經濟部在展期間也舉辦2019國際智財戰略與技術交易論壇，邀請Intel、IBM、NTT DOCOMO等國際級企業高階主管參與，就營業秘密與技術合作展開對談。

經濟部表示，博覽會3天展期內提供智慧財產及技術交易交流平台，希望藉此促進台灣智慧財產與技術的商品化與國際化，活絡投資商機。（編輯：鄭雪文）1080829