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美中貿易戰瀰漫不確定性 亞股走勢分歧

最新更新：2019/08/29 21:11

（中央社香港29日綜合外電報導）美國和中國的貿易談判情勢不明，加上外界密切關注的經濟衰退指標達到金融危機前水準，投資人感到不安，亞洲股市今天走勢分歧。

美國股市昨天收盤上揚，帶給亞股穩健支撐。然而，美中兩國上週末出現緊張對峙，互對對方貨品加徵關稅，美國總統川普還一度稱中國國家主席習近平是「敵人」，導致市場氣氛仍緊張。

儘管川普隨後表示，中美最高層級官員已通過電話，雙方很快就會恢復貿易談判，但中國不太願意證實消息。分析師警告，這種策略正破壞市場信心。

摩根資產管理公司（JP Morgan Asset Management）全球市場策略師安德森（Hannah Anderson）表示：「美中貿易戰一再升級，無論是課徵新的報復性關稅或提出新的制裁方案（例如將中國企業排除在美國金融體系之外），令投資人不確定感越來越強。」

除此之外，10年期美國公債殖利率已跌破2年期美債殖利率水準，被視為經濟衰退預兆；昨天兩殖利率來到2007年以來最大差距，顯示投資人似乎預期經濟將走軟。

亞洲股市今天開盤普遍下跌，隨著交易時間過去，部分股市努力收復跌勢。終場香港股市收漲0.4%，雪梨股市收高0.1%。新加坡股市勁揚0.8%，台北股市收漲0.3%，曼谷、吉隆坡和雅加達股市也全數收紅。

但上海和東京股市皆收低0.1%，首爾和威靈頓股市也雙雙收跌0.4%。（譯者：葉俐緯/核稿：張正芊）1080829

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