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國巨走勢堅挺 填息率約56.8%

最新更新：2019/09/02 10:19

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）被動元件大廠國巨今天早盤走堅，最高來到新台幣238.5元，一度漲5%，從8月26日除息迄今高點漲25.5元，填息率約56.8%，持續邁向填息之路。

國巨集團其他關聯企業表現也不俗，智寶早盤開高走強，最高來到39元，大漲9.24%，凱美最高來到43.75元，大漲8.3%。

美系外資日前預期，因應美國加徵關稅，客戶積極備貨，國巨第3季營運表現可望優於預期，預估季增高個位數百分點，第4季跌價壓力也將明顯趨緩，有機會表現淡季不淡，給予加碼評等。

展望下半年，法人預期第3季積層陶瓷電容（MLCC）的平均銷售價格（ASP）下滑幅度可收斂到約5%到10%左右，第4季MLCC的ASP跌幅可接近正常的3%到5%區間；下半年國巨MLCC產品庫存水位可逐步下降，稼動率可提升到50%到60%。

國巨先前指出，由於已歷經3個季度的客戶庫存去化、加上採取低產能利用率並主動調節存貨，預估庫存問題已逐步和緩，終端需求及市場應用面回溫狀況漸露曙光，不過美中貿易爭端持續緊繃並擴大，公司對業績及營運展望仍審慎保守應對。

展望國巨今年業績，法人預估國巨今年業績有機會落在新台幣410億元到415億元區間，創歷史次高，每股稅後純益有機會逼近20元，創歷史次高。（編輯：林興盟）1080902

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