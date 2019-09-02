不畏貿易戰 台商PCB上半年產值創高

（中央社記者江明晏台北2日電）TPCA統計，台商兩岸PCB產業在2019年上半年產值達2882億元，儘管中美貿易戰攪局，但亮點產品如ABF載板、軟硬結合板等提前拉貨，整體微幅成長並創高，下半年要接續成長存在挑戰。

TPCA（台灣電路板協會）發布2019年上半年產銷數據，統計台商兩岸PCB產業在2019年上半年產值約93億美元（約新台幣2882億元），與去年同期的新台幣2878億元相比，微幅成長，創下歷年上半年同期新高。

而台商在大陸生產比重約63%，預估2019全年產值可達6528億元。

TPCA表示，儘管2019上半年美中貿易戰情勢混沌不明，全球智慧型手機、車市持續低迷，但受惠下游客戶擔憂中美貿易惡化而提前拉貨、亮點產品如ABF載板、軟硬結合板高度成長、PC出貨增加帶動傳統硬板需求，軟硬結合板更達47.1%成長率，也讓2019年上半年台商兩岸PCB產業仍維持去年上半年水準。

不過，TPCA也指出，受到手機出貨衰退影響，BT載板有較大的減少，造成上半年整體載板產值受到壓縮，載板整體成長率為負0.2%。通訊產品、汽車電子則紛紛受全球景氣影響與去年基期過高，連帶使軟板、HDI板衰退5.6%、2%。

至於2019下半年，TPCA觀察，負面消息仍多於正面消息，產值要突破去年同期規模有相當大的挑戰，幾個關鍵因素分別為國際貨幣基金（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）、世界銀行等組織均調降2019年全球經濟成長率預測，顯示全球經濟在各國貿易紛爭之下，不僅影響出口值，也對於民間消費、企業投資也產生壓縮。

智慧型手機部分，TPCA表示，在2019年面臨4G將盡，5G未完備下新舊產品交替時期，而等待5G商品上市的預期心理，讓消費者延後了換機的時間點，看來這波產品世代交替的等待期恐將比原先預期的還長。切入5G產品仍有許多材料與產品高信賴性等技術門檻與挑戰，此期間也正是電路板產業鏈做好準備，迎接5G新商機的重要時刻。（編輯：楊凱翔）1080902