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三陽大陸營運逆勢成長 越南廠啟動精實計畫

最新更新：2019/09/02 16:20

（中央社記者韓婷婷台北2日電）三陽工業董事長吳清源表示，大陸事業受惠法規趨嚴，營運逆勢成長，上半年獲利表現已逼近去年全年，後續持續看旺；越南廠持續精實化工程，下半年將啟動活化資產土地開發。

三陽台灣機車市占率已回到2成以上水準，吳清源表示，電動車將採取雙軌制，除了現有鋰電池方案的高端產品外，也將推出搭載鋁電池的庶民版，初步訂定明年6月推出搭載國產自製鋁電池的電動機車，鎖定短程上班族需求市場。

吳清源表示，鋁電池電動機車規劃電池續航力約在30至40公里，以滿足上班族或短程接送、購物為主要需求，由於在家僅需1小時就可充滿電，加油站快充只要5分鐘就可充滿80%電力，價格希望能壓在新台幣3至4萬元。預計讓消費者一個月省下近1000元油錢，省下的錢約3至4年就可換一部新車。

今年全球車市低迷，吳清源表示，三陽銷往美國市場的營收占比約僅1%，不過美中貿易戰問題加上引發的匯率問題都讓客戶轉趨保守，訂單能見度變低；大陸則是受惠法規要求趨嚴，擠壓低價市場，低價產品陸續退場，走中價位的三陽反而受惠，逐步拉升市占率，推動大陸市場營運及獲利表現。

展望下半年，吳清源表示，重點將放在越南的精實策略工程，目前新廠已經差不多準備就緒，等待政府核可即可進行河西及同奈2個舊廠區搬遷，預計搬遷期約3個月時間，越南產品策略也會藉由此次的廠房搬遷進行產品線精實作業，削減毛利率太低的產品。

三陽在1993年就進入越南設廠，與VMEPH合資的河西、同奈兩廠被劃歸為商業用地，將進行遷廠，同奈廠占地面積達5.44萬平方公尺（約1.64萬坪），河西廠約4萬多平方公尺。（編輯：張均懋）1080902

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