民俗月新車銷售腰斬 進口車賣贏國產車

（中央社記者韓婷婷台北2日電）受到傳統淡季民俗月影響，台灣8月車市新車掛牌量僅2萬3964台、月減50.5%，不過進口車受到影響較小，也讓8月進口車銷量超越國產車，占整體新車銷量比例達53.9%。

由於今年民俗月自8月1日開始，讓整個8月幾乎都籠罩在淡季當中，國產車銷量首當其衝，包括豐田（Toyota）、三菱（Mitsubishi）、本田（Honda）受到衝擊最深，單月銷量分別月減達60.7%、65%、74.8%，日產（Nissan）則有Livina、X-Trail衰退幅度較小，單月銷量月減45%，表現在國產品牌中相對凸出。

相對之下，進口車品牌似乎比較不受民俗月影響，賓士（Mercedes-Benz）8月銷量1843台、月減25.2%；BMW單月銷售1041台、月減36.9%，表現也都優於產業平均數；Suzuki則是演出大驚奇，在Vitara大熱賣下，8月銷量還較7月成長14.2%。

整體而言，台灣8月車市共賣出2萬3964台、月減50.5%、年減8%，累計1至8月銷量27萬9315台、年減4.1%；進口車8月銷量1萬2918台、月減40.3%、年增0.2%，累計1至8月銷量13萬359台、年增1.4%，進口車市占率仍持續蠶食台灣市場。

不過隨著民俗月結束，車商9月起推新車動作加速，和泰車（2207）將上市豐田傳奇跑車Supra、凌志RX兩款新車，裕日車（2227）9月也有日產品牌電動車Leaf第二代、進口豪華轎車Altima兩款新車問市。

賓士9月則主打B系列大改款與新改款CLA兩款新車，向年輕族群招手；BMW、保時捷（Porsche）9月都主打跑旅，BMW同步發表X3M、X4M兩款性能跑旅車，保時捷則上市Cayenne Coupe別苗頭。

車商表示，雖然年初對於今年車市展望保守，但今年1至8月整體車市表現仍符合預期，在9月起新車連發下，今年台灣車市還有機會力拚去年水準。（編輯：李信寬）1080902