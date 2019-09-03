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集保成立30週年 力推公司治理善盡企業社會責任

最新更新：2019/09/03 10:50

（中央社記者潘智義台北3日電）台灣集中保管結算所今天表示，今年適逢集保結算所成立30週年，將持續配合政府政策，增建防制洗錢及打擊資恐查詢系統，力推公司治理，善盡企業社會責任。

集保結算所指出，今年依循全球永續性報告協會的永續性報導準則（GRI Standards）編撰企業社會責任（CSR）報告書，並訂有董事及監察人誠信經營守則，貫徹廉潔透明的經營承諾。

集保結算所強調，積極建立資本市場公司良善文化，推動「股東會電子投票」10年有成，去年達成上市櫃公司股東會全面電子投票目標，提升股東參與率，實現股東行動主義，落實公司治理，增進企業國際競爭力。

集保結算所配合政府政策，陸續增建「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」、「公司負責人及主要股東資訊申報平台」，有助於企業資訊更透明，節省社會成本，並協助台灣獲得亞太防制洗錢組織（APG）最高評等的「一般追蹤名單」，大幅提升台灣國際形象。

在環境保護方面，集保結算所深化數位金融，推動低碳高效的綠色營運，藉由股票全面無實體發行、帳簿劃撥作業、發行人連線作業自動化、集保e存摺、公務機關電子專線查詢、商業本票發行無實體化等服務，降低商業活動帶給環境的衝擊。（編輯：林興盟）1080903

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