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宸鴻8月營收127.12億元 第4季看奈米銀觸控

最新更新：2019/09/06 21:17

（中央社記者韋樞台北6日電）TPK–KY宸鴻公布8月自結合併營收新台幣127.12億元，年增9.8%。宸鴻表示，最新的奈米銀觸控產品已出貨電子白板業者，小尺寸奈米銀觸控產品則供貨手機，今年底到明年初量產。

TPK-KY宸鴻8月營收127.12億元，月增1.5%，年增9.8%；累計今年前8月營收848.46億元，年增42.54%。

TPK-KY宸鴻表示，蘋果今年新推出智慧手機將不採用3D壓力感測觸控模組，影響台灣兩大觸控面板廠業績，TPK-KY搶進奈米銀觸控市場，其中大尺寸奈米銀觸控模組已鎖定互動式電子白板應用，出貨給中國視源公司，這是全球最大的互動式電子白板業者，目前單月出貨幾千片。小尺寸奈米銀觸控產品則鎖定手機品牌，今年底到明年初可望量產。

TPK-KY宸鴻指出，針對奈米銀觸控產品開發，先從利基市場跨入，再進入手機等主流市場，筆電、平板電腦觸控應用也會投入，例如筆電的觸控鍵盤。8吋以下奈米銀觸控模組第4季月產能可望達100萬片，75吋以上奈米銀觸控模組月產能目前約1萬片，年底可望擴增至2萬片。（編輯：蘇志宗）1080906

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