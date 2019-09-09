國泰金投資長程淑芬：台灣不當資金港太可惜

（中央社記者劉姵呈台北9日電）國泰金控投資長程淑芬今天表示，台灣投資人有相當大發展全球投資的潛質，「台灣不當資金港，真的太可惜」；政府推動台商回流是個好的開始，不過如何作好實質長期的收益，才是最關鍵。

國泰金今天舉行第3季「台灣經濟氣候暨金融情勢發表會」，針對香港「反送中」持續延燒，金融中心地位遭遇挑戰，程淑芬活動後受訪表示，香港擁有得天獨厚的條件，是長期累積的，各界都在持續觀察香港未來的發展，如果有變好，當然資金可以持續放著；如果惡化，資金可能就會鬆動。

不過，程淑芬認為，即使國際投資香港的資金因此而鬆動，也不一定會流到台灣，她說，最關鍵的要看政策跟產業環境，除了資金進出方便外，還要有相對應可以投資的商品，以及這個國家對未來5至10年，有無更多元的商品規劃。

程淑芬舉例，香港跟新加坡2個國家，在作資產管理、現金管理的方向就非常不同；以新加坡來講，在過去把重點放在積極衝刺財富管理，根據報告，2013年金融機構的在管資產規模（AUM）高達1.82萬億新元，僅次於瑞士。

她提到，2000年時台灣、新加坡及香港的金融業產值占GDP比重都是8%左右，但現在星、港已占12%至16%，台灣還是8%，建議台灣把金融服務業做好，引進會計師、律師、投資等專業人才或顧問回台，對消費金融服務就會產生良性的循環。

程淑芬說，台灣雖然累積了很多錢，但應該要好好的守護，透過公司彼此合作與併購、世代的傳承，把台灣競爭力留住，扶植附加價值愈廣的產業愈好，且不要很集中在少數的產業與公司，應拓展出口製造業以外的產業；不要完全專注在出口，也要把內需、全民的能力與競爭力提升。

程淑芬也強調，台灣投資人其實有相當大發展全球投資的潛質，所以「台灣不當資金港，去投資全世界，真的太可惜」；不管其他國家有何挑戰，台灣要先做到讓他人信任，吸引資金和人才進來。（編輯：林孟汝）1080909