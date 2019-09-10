北市4字頭房價 文湖松山淡水線都找得到

（中央社記者韋樞台北10日電）沿著捷運找房是多數購屋人的重要參考，房仲統計北市熱銷的捷運站週邊房價，結果在文湖線、松山線、淡水線共有6站週邊平均房價仍在4字頭，相對親民易入手。

永慶房屋統計今年前7月北市熱銷捷運站包括文湖線內湖站交易60件；文湖線東湖站58件；中和新蘆線中山國小站44件；板南線永春站42件；文湖線辛亥站42件；松山新店線景美站41件。

另外，松山新店線萬隆站交易有40件；中和新蘆線行天宮站38件；淡水信義線新北投站37件；松山新店線/板南線西門站37件；文湖線港墘站36件；文湖線/松山新店線南京復興站36件。

這些捷運站中，平均房價仍在4字頭者包括文湖線的東湖、辛亥、港墘；松山新店線的景美、萬隆和淡水信義線的新北投站。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，目前房市以自住買盤為主，台北市總價新台幣1000萬元到2000萬元的產品是目前房市主力，加上捷運站有交通、生活機能優勢，購屋需求相對穩定。

若從住宅均價來看，以新北投站週邊均價每坪39.2萬元最低，房價最為親民。謝志傑指出，新北投站為捷運支線，房價實惠，只要「3字頭」就能入手捷運宅，吸引首購族進場購屋，熱門成交路段為光明路、溫泉路、泉源路及中和街一帶。

至於「4字頭」相對親民的房價，也可在文湖線的東湖站、辛亥站、港墘站與松山新店線的景美站、萬隆站一帶尋屋。（編輯：鄭雪文）1080910