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妙天投資電視台還組黨 違反黨政軍條款罰200萬

最新更新：2019/09/11 17:50
國會政黨聯盟主席悟覺妙天（圖）同時擔任台灣藝術電視台董事，並持有7成股份。NCC依違反黨政軍條款，罰台灣藝術台新台幣200萬元。（圖取自facebook.com/CongressPartyAlliance）
國會政黨聯盟主席悟覺妙天（圖）同時擔任台灣藝術電視台董事，並持有7成股份。NCC依違反黨政軍條款，罰台灣藝術台新台幣200萬元。（圖取自facebook.com/CongressPartyAlliance）

（中央社記者吳柏緯台北11日電）國會政黨聯盟主席悟覺妙天同時擔任台灣藝術電視台董事，並持有7成股份。台灣藝術台今天被NCC依違反黨政軍條款，裁處新台幣200萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對台灣藝術電視台股份有限公司，違反衛星廣播電視法第5條第4項及第5項規定，決議裁處新台幣200萬元，並要求限期改正。

NCC發言人蕭祈宏指出，悟覺妙天擁有台藝台7成股份，是該公司的大股東，而且擔任該公司董事。然而悟覺妙天在去年籌組國會政黨聯盟，並向內政部報備登記，同時擔任該政黨的黨主席。由於此舉已經違反黨政軍條款，因此NCC依衛廣法相關規定，做出裁處的決定。

蕭祈宏說，這次的裁處共有兩案，分別是「禁止政黨黨務工作人員投資衛星廣播電視事業」與「政黨黨務工作人員不得擔任衛廣事業董事」，每一案都裁處100萬元，台藝台總計被裁罰200萬元，並限期改善。

蕭祈宏表示，若屆期不改善，NCC將會按次處罰，最重可以廢止許可並註銷執照。（編輯：蘇志宗）1080911

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