廣告置入節目 NCC開罰中天三立TVBS衛視等台

（中央社記者吳柏緯台北4日電）商品廣告違法置入電視節目，NCC今天以違反衛廣法規定，分別裁處中天、三立、TVBS與衛視等多家電視台，裁罰金額從新台幣60萬元到100萬元不等。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天認定，在今年2月到5月間，中天娛樂台、TVBS歡樂台、TVBS、MUCH TV、好萊塢電影台、衛視中文台與高點電視台，播出的多個電視節目中，均以護眼為主題，置入介紹特定商品的廣告，詳細說明成分、功效、特色與服用方式，並在片尾註明諮詢專線。

NCC簡任視察陳書銘指出，此舉已明顯涉及促銷與宣傳，並違反了衛星廣播電視法第30條的規定，因此依各家電視台過去違法的紀錄，裁罰新台幣60萬元到100萬元不等的金額。

三立台灣台則是在今年3月間播出的電視節目中，以「穿好鞋就能行萬里路」為主題，詳細介紹特定鞋款，經民眾檢舉後經NCC認定，同樣違反衛廣法第30條，裁處80萬元。

除了商品置入外，中國國民黨籍台南市議員謝龍介在今年2月參與立委補選時，曾在東森新聞台以台語報天氣、說俚語，該片段一樣被認定違反衛廣法規定而遭NCC開罰。陳書銘說明，該片段雖然是在介紹俚語，但是在畫面上標示出「台南立委補選參選人謝龍介」，經外部審議委員檢視後認定是「播送由政府出資、製作或贊助以擬參選人為題材之節目或廣告。」因此依衛廣法裁處40萬元。

今天的廣播電視節目廣告諮詢會議一共裁處14案，裁罰金額總計940萬元。（編輯：林興盟）1080904