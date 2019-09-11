三陽轉投資鋁電池廠 中油：以MOU為基礎繼續合作

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）三陽轉投資鋁電池廠，外界關心中油與三陽合作是否生變。中油總經理李順欽今天說，中油宣示會車電分離，電池已初步測試，性能良好。雙方會以MOU為基礎繼續合作，努力取得最大公約數。

中油與三陽去年簽署合作意向書（MOU），以車電分離為合作基礎，三陽生產的電動機車將使用中油電池。不過，三陽今年宣布將轉投資亞福儲能公司，生產新一代電動機車用的鋁電池，外界關心雙方合作是否生變。

中油總經理李順欽今天表示，中油宣示會車電分離，會以MOU為基礎與三陽繼續合作，「三陽有三陽的想法，中油有中油的想法」，至於合作方向，就看雙方如何調整，會努力取得最大公約數。

他強調，中油擁有自己的步調，雙方是在大方向下合作，由於電池相當複雜，中油必須按部就班。

在場媒體問及電池進度是否落後，李順欽強調，進度落後是認知問題，中油電池已進入測試階段，經日本東京電氣化學工業株式會社（TDK）初步測試，負極材料、軟碳性能相當良好。

他說，正、負極材料、隔離膜都是電池的關鍵，由於中油擁有自有材料，未來會積極發展負極材料，將強化自身技術與材料優勢。（編輯：李信寬）1080911