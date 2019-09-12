漢來串連南北台菜 饗賓壯大餐飲生態圈

（中央社記者江明晏台北12日電）餐飲市場競爭，求新求變成為不二法門，高雄漢來美食串連南北台菜帶動業績成長，自助餐業態品牌「饗賓餐旅」瞄準會員經濟，未來將打造跨平台的生態圈。

高雄漢來美食旗下「福園台菜餐廳」首度攜手台北美福飯店「米香台菜餐廳」，米香餐廳主廚陳永華、福園主廚王誌雄共同推出單點菜色與宴席，將於9月19日至23日於漢來福園率先開跑，9月26日至30日原班人馬移師至美福米香。

美福飯店預估，5天餐期業績約達新台幣70萬元，可帶動比平常增加2到3成的成長力道，挹注開學後的餐飲淡季；漢來美食則推估，單場5天餐期也將達70萬元的營收，目前包廂訂席狀況已達6成，也可帶來2成以上的業績成長。

漢來美食今年自5月起已連續4個餐飲淡月營收破3億元，且呈逐月小幅成長態勢，單月、累積前8月營收均創下歷年同期新高。對照去年全年營收34.59億元及今年上半年18.98億元而言，看好今年業績表現。

漢來美食今年的展店工作主要集中在下半年，11月初將有兩個新品牌問世，分別是延伸自漢來海港餐廳的火鍋品牌及添加五辛的漢來蔬食副品牌。另外桃園台茂購物中心則將有第3家漢來湯包分店，預估將成為未來集團展店的新生力軍。

此外，自助餐業態品牌「饗賓餐旅」邁向18歲的成年之路，今年經營策略大躍進，iEAT饗愛吃APP已於8月6日上線，首月會員人數突破18萬人，接力推出儲值功能。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，8月推出的iEAT除發展現有各品牌的生態系，直接與顧客進行有效溝通外；未來並致力打造跨平台的生態圈，未來5年發展藍圖將集餐廳、市集、生活美學於一身，整合餐飲業上下游，改變餐飲業生態，創造新的餐飲服務體驗。目前，饗賓餐旅旗下6品牌一年的總來客數超過500萬人次，預估2年內會員數目標達到100萬人。

饗賓餐旅從70年代桃園人共同的飲食記憶「福利川菜」起家，2001年起逐步轉型為饗食天堂自助百匯，如今擁有「饗食天堂」、「開飯川食堂」、「果然匯」、「饗泰多」、「朵頤牛排」、「INPARADISE饗饗」等品牌，今年新品牌「旭集和食集錦」將於11月底登場，屆時饗賓餐旅旗下將共有7個品牌，總店家數達40家，2019年營業額預估將超過35億元。（編輯：楊凱翔）1080912