美股勁揚 台股站上10800整數關卡

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美中互釋善意，美股勁揚，台股站上10800點整數關卡。法人指出，台股仍有一段盤堅走勢，不過須提防下週美國聯準會降息後、短線利多出盡的可能性。

美國總統川普今天宣布，他已同意將價值2500億美元中國商品加徵關稅措施延後2週實施，並說這是應中國北京當局要求。

中國財政部11日首度發布對美國貨品課徵報復性關稅的豁免清單，包含乳清、飼料用魚粉和潤滑油等16品項，但未包括大豆和豬肉等美國主要農產品。

受消息激勵，美股勁揚，道瓊指數上漲227.61點，台股走堅攻上10800點大關，電子金融持穩，台股盤中高點一度來到10862.68點。

截至10時16分，台股加權指數來到10822.85點，上揚32.5點，漲幅0.3%，成交值來到新台幣544.19億元。電子股盤中漲0.29%，金融股小漲0.06%。

主要電子權值股小幅震盪整理，其中台積電來到262元，小跌0.38%，股王大立光收復4000元，漲2.56%。鴻海來到74.7元，小漲0.27%。

聯發科來到375元，小漲0.13%，日月光投控來到72.1元，漲1.55%。

被動元件族群國巨來到233元，漲1.3%，華新科來到159.5元，小漲0.95%。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，目前市場氣氛相對佳，期待美中10月貿易談判或有進展，不過台股漲勢相對不強，主要是先前已有一波漲勢，逐漸接近11000點上漲套牢區，投資人追價意願不高，上漲力道趨緩。

展望台股後市，黃國偉表示，下週美國聯準會（Fed）將開會、市場預期降息，在此之前台股仍有一段盤堅走勢，不過須提防美國聯準會降息後、短線利多出盡的可能性。（編輯：黃國倫）1080912