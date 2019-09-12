林修銘代表台灣獲選亞太地區集保組織副主席

（中央社記者潘智義台北12日電）台灣集中保管結算所董事長林修銘在第23屆亞太地區集保組織年會高票當選副主席，並擔任世界集保組織董事會成員，將持續積極參與國際組織活動，提升台灣地位。

為提升台灣國際能見度及國際地位，集保結算所長期積極參與國際集保結算組織活動，此次參加今年在尼泊爾舉辦的第23屆亞太地區集保組織年會（Asia -Pacific CSD Group, ACG）獲得豐富的成果。

林修銘表示，面對金融科技浪潮，集保結算所不斷進行數位轉型，以創新科技滿足投資人多樣化的金融需求，這也是全球集保機構積極轉型發展方向之一。

他說，去年在屆亞太地區集保組織年會提案申設投資人服務工作小組，獲會員熱烈迴響，高票通過台灣集保擔任召集人，而且在6個工作小組中，投資人服務工作小組是成員最多的一個。

另外，台灣在集保e存摺、電子投票，及跨境保管的成功經驗，是許多其他亞洲集保機構學習的對象，今年即有多家會員機構特地來台交流。

集保指出，全球有5大區域集保機構組織，分別為美洲、歐洲、中歐、亞太及非洲中東，其中，亞太集保機構組織共35個會員，是5大集保組織中會員數最多者，也是亞太地區各國集保機構最重要的交流平台。台灣集保結算所於民國86年創立時的創始會員，並於105年以最高票獲選擔任執行委員，107年成功申設投資人服務工作小組，進而擔任當然執行委員。

林修銘本次獲選亞太集保機構組織副主席，未來將與主席共同代表亞太地區集保組織，成為世界集保組織（World Forums of CSDs, WFC）董事會成員，參與世界集保組織重要決策，不僅再次提升台灣集保結算所在國際集保組織中的地位，將更深化與國際組織合作，進一步提升台灣在國際的能見度。（編輯：楊凱翔）1080912