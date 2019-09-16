沙國石油設施遭攻擊油價大漲 塑化股昂揚

（中央社記者韋樞台北16日電）沙烏地阿拉伯石油設施遭無人機攻擊，產油劇減，大幅推升油價。塑化業今年以來受到貿易戰影響，下游客戶觀望，如今油價大漲，塑化股開高走高，漲逾3.2%，部分二線塑化股漲停。

國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）位於阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）的原油處理廠14日遭到無人機攻擊，造成沙國產油量劇減每天570萬桶，接近全球產油量的6%。

沙烏地阿拉伯2個主要石油設施遭到攻擊後，沙國能源部表示，將動用龐大的石油儲備來彌補產油中斷。

台塑化表示，油價飆漲可能從10月起衝擊台灣相關產業，短期間恐難解，但目前消息面不明朗，沙國煉油廠受損程度，及何時修復恢復供油目前難以判斷，還需要進一步觀察狀況。

塑化股今天受油價大幅上揚心理層面影響，類股大逾3.2%。早盤，台塑四寶中負責上游煉油事業的台塑化開高後攻上漲停106元，一舉攻下週、月及季線103.17元位置，成交量擴增約萬餘張。

其餘台塑三寶均走高，台塑重回百元之上，漲幅逾4%；台化站上92.5元，漲幅3.7%；南亞站上71元，漲幅2.3%。

二線塑化股包括台達化走高並攻上漲停價12.15元，創一年以來新高價，成交量逾1.5萬張；台苯開高站上23.75元，漲幅7%，繼續邁向填息路；國喬站上20.2元，漲幅6.88%。（編輯：郭萍英）1080916