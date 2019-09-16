金融科技創新園區慶週年 顧立雄公布6大成果

（中央社記者劉姵呈台北16日電）金融科技創新園區今天成立滿週年，金管會主委顧立雄表示，統計新創業者中，有1家登錄創櫃版，5家獲得超過百萬美元投資，11家市值突破新台幣1億元，與金融機構合作的業務多達40項，20項獲金融科技專利，創造526個就業機會。

金融監督管理委員會主任委員顧立雄今天出席「金融科技創新園區FinTechSpace週年慶暨與主委有約分享會」致詞時表示，從台灣金融業投資金融科技的數據可以看出，金融業對金融科技相當重視，107年度國內金融業者投入金融科技發展總金額為新台幣117億元，平均每家業者投入3936萬元，較106年度成長52%，今年預估整體投入金額更將達219億元，預計年成長率將達87%。

顧立雄指出，金融業持續投入人力與資源發展金融科技，統計台灣負責金融科技相關業務的員工人數占總員工人數的比率也由去年的2.31%，增加至2.44%。

顧立雄說，園區的推動，是以公私協力的方式來進行。服務上，園區內規劃監理門診，由金管會定期派員至園區，提供新創業者面對面直接溝通管道，讓雙方能交流彼此想法，釐清法規方面的模糊地帶，以加速新創業者相關商品或服務模式的推出。此外，園區內參與企業實驗室的金融機構，也經常利用監理門診的場合，交換創新業務模式的構想，以及在法遵應注意的地方。

為打造適合發展金融科技的創新環境，鏈結國內外產學研創的創新能量，金管會於民國106年10月請金融總會運用金融科技發展基金，規劃在虛擬的金融科技創新基地上，建立實體的金融科技創新園區，獲得各界的大力協助與支持，在107年9月18日開幕提供服務。（編輯：蘇志宗）1080916