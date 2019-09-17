理專挪用客戶千萬元 金管會：玉山銀已通報

（中央社記者劉姵呈台北17日電）玉山銀行今天爆出分行理專挪用客戶資金高達千萬元，金管會銀行局副局長黃光熙表示，9月9日接獲銀行通報，此案為涉案理專自首，目前正在調查原因。

媒體報導，玉山銀行板橋埔墘分行爆發理專挪用客戶資金案，金額高達千萬元，時間從2012年至今長達7年。對此，金融監督管理委員會銀行局副局長黃光熙表示，9月9日金管會接獲玉山銀行以重大偶發事件系統通報，指出分行行員挪用客戶款項。

黃光熙表示，玉山銀當天通報後就向警局報案，並進行清查，初步清查受影響客戶有2位，且挪用金額達千萬元。

黃光熙也指出，玉山銀行已對外表示，對客戶的所有損失會負起責任，銀行局也要求此類事件要在7個營業日內，函報詳細報告，銀行局會再就玉山銀的報告內容進行處理。

黃光熙表示，據了解，此案是玉山銀行涉案理專自己向主管自首，至於涉案手法與細節，他強調，目前銀行正在調查原因。

玉山銀行今天下午也向中央社記者表示，發現個案後已主動通報主管機關移送司法偵辦，並與受影響的2位客戶聯繫確認，客戶損失會全部負責。

為了防止理專盜用客戶資金，金管會6月已發布「防範理專挪用客戶款項內用原則」，且強調未來若再發生理專或行員監守自盜的案件，將會被重罰，最高要追究到總行的責任。

根據銀行局統計，今年截至8月為止，針對理專挪用客戶資金案已開罰8件，包括兆豐銀、華南銀、聯邦銀、台新銀、滙豐銀、中信銀、新光銀和國泰世華銀，共計罰鍰達新台幣5100萬元，無論件數與金額都較前4年高，目前尚有永豐銀與玉山銀共2案件待處理，預估開出的罰單將破7000萬元。（編輯：趙蔚蘭）1080917