創新技術博覽會估580家廠商參展 促專利商品化

（中央社記者廖禹揚台北18日電）台灣創新技術博覽會9月底將登場，預計有580家廠商參展，展出逾千項專利技術，並藉此促進專利商品化，據經濟部智慧財產局追蹤統計，去年展出專利後續交易額達新台幣1.82億元。

台灣創新技術博覽會今年邁入第15屆，9月26日至28日將在世貿一館登場，智慧局長洪淑敏今天出席展前記者會致詞表示，希望藉此機會吸引國內外買家，展現台灣研發成果，最重要的是促進這些研發專利商品化、甚至產業化，帶動台灣整體經濟發展。

據智慧局統計，去年博覽會後，包括專利授權商品化等後續交易額達到1.82億元。去年也是經濟部首次配合創新技術博覽會，為曾在國際競賽中得獎的國內優秀創新發明辦理媒合會。

今年博覽會預計將有580家廠商參展，使用865個攤位，預期將吸引4萬5000人次國內外買主與民眾參觀，洪淑敏表示，展中以未來科技、創新發明、永續發展3大主題，聚焦在政府主推的5+2產業相關技術，並廣邀來自26國約50個發明相關機構參與。

展中也設置發明競賽區，約有20國共同參與，洪淑敏說，希望藉此促進國內外互相觀摩學習，提升研發技術水準。此外，透過傑出發明館，展出今年從約500件作品中選出的40件發明創作獎得獎作品，展現台灣豐沛研發能量。

2019年台灣創新技術博覽會由經濟部、國防部、教育部、科技部、農委會、國發會及環保署聯合主辦，將展出生技醫療、循環經濟、國防產業、智慧農業等多元領域創新技術及產品。（編輯：郭萍英）1080918