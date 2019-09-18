鴻海焦點回歸基本面 亞系外資評等維持買進

（中央社記者吳家豪台北18日電）亞系外資認為，蘋果代工廠鴻海創辦人郭台銘決定不參與2020連署競選總統，將讓投資人關注焦點回歸基本面，加上iPhone新機買氣佳，維持鴻海買進評等和目標價105元。

鴻海股價今天多數時間在盤下整理，終場收在74.4元，下跌0.27%，成交量逾3.3萬張。

亞系外資發布研究報告表示，郭台銘今年4月宣布有意角逐2020年總統大選以來，已造成鴻海股價波動，因為市場對郭台銘可能參選的影響有不同看法；但亞系外資認為影響有限，除了鴻海新設的營運委員會已順利接棒之外，郭持股9.65%仍是鴻海最大股東，也還擔任董事會成員，應會參與有關鴻海長期發展的重要決策。

隨著郭台銘決定不參與2020總統大選，亞系外資認為，市場對於鴻海缺少郭台銘掌舵的疑慮也跟著消除，預期投資人關注焦點將回歸公司基本面。

亞系外資也說，蘋果今年發表的3款新iPhone價格較去年降低或持平，為史上首見；經過去年第4季到今年第1季的出貨下修後，自從今年3月以來，市場對2019年iPhone整體出貨量的預估已穩定在1.85億支左右。

近期新iPhone的市場氛圍轉佳，亞系外資認為將帶動組裝代工廠的獲利，原因在於外觀設計變化有限、學習曲線將縮短，且組裝代工廠已從8月初開始拉高產量，而鴻海的營收組合橫跨所有iPhone新機種，將有更好機會受惠於下半年iPhone出貨旺季，維持鴻海「買進」投資評等與目標價105元。（編輯：李信寬）1080918