是方雲端營收激增 輿情大數據成亮點

（中央社記者江明晏台北19日電）是方電訊今年度上半年雲端服務營收年增逾50%，法人估今年獲利將續創新高；是方也和諾克合作提供輿情分析服務，以AI演算法進行議題監測、選情分析等，已開始挹注營收。

數位化趨勢帶動商機，是方電訊今年度上半年雲端服務營收成長率超過50%，也帶動是方營收不斷墊高、淨利率、每股盈餘（EPS）逐年成長，今年雲端占比估達10%。

是方108年度上半年累計營收新台幣11.9億元，營業毛利5.8億元，毛利率42.1%，營業淨利3.3億元，營業利益率27.8%，合併稅後盈餘達2.7億元、年增加16.4%，維持營收及獲利的穩定成長。

是方董事長吳彥宏表示，是方以多平台建構連續成長曲線，提供5大國際公有雲直連服務，雲端服務占總營收的比例，已從2018年的8%，今年成長至10%以上。

是方總經理劉耀元表示，雲端IaaS服務占比最大，往後成長動力在SaaS服務這一塊，輿情大數據分析也是重點發展，未來2到3年估計還有2百分點的成長。

展望未來商機，是方表示，5G商機和東京奧運將是未來重點，但5G執照發放與建設進度將左右商機爆發時點，不過，受惠雲端服務業者、OTT、電競業者、CDN服務業者的進駐，也持續支持是方營運。

吳彥宏表示，力拚全年獲利維持近幾年的雙位數成長，今年資本支出為高峰，明年會稍微下滑，展望明年的態度審慎樂觀，但相信會繳出不錯成績單。

此外，是方今天也表示，去年下半年也和諾克合作提供輿情分析服務，運用「概念式搜尋」以AI演算法帶出與輸入關鍵字的關聯資訊，進行議題監測、選情分析、市場研究、競爭分析、市場分析等服務。是方副總經理江文漢表示，客戶來自政府機關如台南市政府等、企業、媒體、製造業和訓練機構、出版業、學術單位等各行各業等30、40個大型客戶，營收規模則按客製化服務不同，已開始挹注營收。

此外，是方也正積極規劃全新的智慧健康雲業務布局健康物聯網（IoT），估計明年首季推出，雖然中華電也推出健康雲服務，但是方聚焦的是健康管控，看好相關市場非常大。（編輯：楊凱翔）1080919