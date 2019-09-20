小米在台首家百貨店開幕 中國品牌拓點積極

（中央社記者江明晏台北20日電）小米進駐百貨業龍頭新光三越，今天正式落腳台北南西3館，一舉將小米在台實體門市推進13間；中國手機品牌攻台，盼搶占高階市場，重視「體驗」的實體通路成行銷重點，拓店腳步積極。

小米台灣今天開出「小米台北南西專賣店」，攜手新光三越南西3館，首度進駐百貨通路，小米後續將在27日及10月17日分別於台中中港店及台南新天地小西門拓點，加深「體驗式購物情境」。

小米台灣總經理羅燕今天表示，小米台灣持續發展新零售模式，上半年於線下門市衝出亮眼銷售，將持續結盟各類型合作夥伴。自9月初在屏東開設小米專賣店後，將於一個月內挺進北、中、南百貨通路，期待憑藉靈活的新零售策略與通路組合，接觸到不同年齡層與性別的客群，增加銷售動能。

中國手機品牌近年強攻台灣，盼站穩中低階市場，在高階市場上與蘋果、三星平起平坐，因此重視「體驗」的實體通路成為行銷重點，拓店腳步也相當積極。

中國手機品牌的華為與OPPO，在台灣的通路布局上也相當積極，市場人士分析，蘋果、三星、HTC、Sony等品牌較早加入台灣市場，早年皆以大舉拓點趨近於飽和，中國手機品牌才剛崛起，近年拓點速度明顯比既有品牌快。

目前華為在台已有14家體驗店，多設在百貨公司與購物中心，其中微風南山體驗店就開在三星體驗店正樓上，頗有與之較勁的意味。OPPO在台灣則有5間體驗店和1間精品店，也已進駐復興SOGO百貨店。（編輯：趙蔚蘭）1080920