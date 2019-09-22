76號原子IP加速器啟航 帶台劇上國際打群架

OTT數位經濟浪潮來襲專題（中央社記者吳柏緯、江明晏台北22日電）由KKBOX集團、文策院共同投資的IP創投公司「76號原子」，募得第一輪資金後正式啟航，今年將開拍「恐懼罐頭」、「追兇500天」、「辦公室都敵人啊！」3部劇。

「76號原子」董事總經理楊志光發下宏願：「將在3年內推出30部台灣原創影視作品。」

「76號原子」是文化部委由文化內容策進院執行「文化內容投資計畫」後成功投出的第1案，第1筆資金來自KKBOX、日本、文策院，募集約新台幣1億元，預計9月有來自海內外業者的第2輪資金加入。

Netflix難複製 就像小學一年級想念大學

楊志光是KKTV的共同創辦人，在影視音產業擁有超過25年的資歷，他拆解串流影音OTT產業，認為從上至下可區分為「創作」、「製作」、「平台與發行」3層構面，Netflix憑藉龐大資本「一條龍」做完了，但台灣若想學習這個經驗，可能就像「小學一年級想念大學」一樣不切實際。

同時，台灣也要認清不是「強勢文化輸出國」的事實，就算想攻華語市場，已有愛奇藝、騰訊與優酷3個胖子擋在前頭，台灣就像一天到晚挨打的「大雄」，那麼他的哆啦A夢在哪裡？

76號原子是IP開發公司 打造台灣新生態系

楊志光定位76號原子為「IP開發公司」，從上游找劇本、導演、演員、找製作公司、投資夥伴，再找海內外平台如OTT等管道來做發行，這中間有非常多商業模式可發揮，76號原子扮演的角色就是「拉著大家一起建立新的生態系」，並確保內容設定可對應至國際市場、投資方也能有獲利空間，並透過OTT等平台接觸到用戶，再反饋至內容產製端，創造正向循環。

回憶起「看上」76號原子的關鍵，文策院董事長丁曉菁直言是「他們想要開發台灣的內容。」

文策院：做台灣元素內容，才能建立品牌

「就好像同樣是冰淇淋，為什麼不同品牌會有價差，這就是品牌加值後的差異」，丁曉菁分析，做台灣元素的內容，才能建立品牌，IP也才能握在自己手上。如果只做別人的IP代工，雖然也可以創作出很棒作品，取得票房上的成功，但也只能「與有榮焉」，但作品衍生的後續效應完全沒有辦法共享，不論是周邊商品、出版品甚至是主題樂園，都不關你的事。但明明台灣的人才確實有實力。

同時，楊志光也認為，台灣有很好的能量，包括人才、編劇、選材能力等，雖不擅長拍攝場面壯闊的中國歷史劇，但擁有自由的創作空間，他也曾向丁曉菁表示「不用擔心台灣的人才跑去大陸，這代表台灣有足夠人才，而做內容產業就是要持續培養源源不絕人才，並讓他們有發展舞台，就像英國在內容創作端很強，他們敢於和美國交流，對於境外OTT也不會設防。

泰國電影很紅 但聽過泰國OTT平台嗎？

「OTT平台生意是比較本土的生意，但內容卻可以走到國際」，楊志光比喻，「泰國電影最近很紅，但你有接觸過泰國的OTT平台嗎？」再來，西班牙有部探討人性的電影「完美陌生人」，被多國改編翻拍，但西班牙的OTT平台大家一定也都很陌生；換言之，台灣影視走向國際，該從「內容」出發，如果去發展國際平台，恐怕是事倍功半。

談起台灣內容製作，丁曉菁形容現在還是停留在手工業尚未工業化階段，例如「通靈少女」，第1季播出後相當成功，現在也即將推出第2季，成功的IP作品要如何量產、維持品質很重要，如果作品第2季要等上5年，後續能量無法銜接，這個IP就會斷裂。

丁曉菁不諱言，量產、提升品質是現今業界的挑戰，找出好的生產方式也是當務之急，但這並不困難，而是內容製作者有沒有意願往這個方向走。現在台灣走在其他國家走過的路上，有很多可以借鏡。

楊志光則觀察，英國廣播公司（BBC）高層認為，內容產業在2012年至2015年遭逢Netflix等非傳統媒體巨擘改變生態後，追劇文化興起，人們不必再受傳統時間與地點限制，但未來5年，將迎來第二波內容產業衝擊，隨著科技興起，OTT將經歷「混戰」階段，「唯有獨特的內容才活得下來」。

丁曉菁也持相同看法，她認為，台灣早期影視只有三台競爭，只要打敗其中兩台即可，但現在台灣不只上百台，還有來自不同國家OTT的內容可以選擇，如何從海量作品中脫穎而出，才是內容面對的全新挑戰。

「76號原子」目前開發3種規格戲劇，片長90分至100分的「新創電影」、每集約12分鐘的「電速劇」、每集60分鐘約6集的「迷你電視劇」，將OTT量身訂做，在方方面面網羅收視戶眼球，對創作者來說也會有很多選擇。

在選擇內容題材方面，楊志光說，會從「可被國際市場看懂、可被IP化與系列化、故事新鮮、可在預算內執行」等條件作為評估重點。

「76號原子，是世界上密度最高的金屬，和其他金屬結合後，將比鑽石還硬」，楊志光談起團隊命名緣由，盼「76號原子」能在內容產業上成功打造生態鏈，找到適合的合作者，「強強聯手」共同提升台灣影視國際聲量。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1080922