打造OTT中央廚房 台灣需要練兵場

奪下「我們與惡的距離」全球版權之一的CATCHPLAY，是台灣第一個走向國際的OTT平台，如今已在印尼位居第一大付費OTT平台。（圖取自facebook.com/CATCHPLAYTW）

OTT數位經濟浪潮來襲專題（中央社記者江明晏、潘姿羽、吳柏緯22日電）本土派OTT近年遭逢海外巨擘搶食市占，盼翻轉命運的OTT國家隊卻遲未成軍，「內容為王」或「通路為先」成了首道關卡，業者盼先在台打造OTT中央廚房，團結練兵、站穩台灣再出國打仗。

2016年台灣進入OTT元年，歷經3年的戰國時代，有本土派業者LiTV、KKTV、CATCHPLAY、電信三雄旗下的myVideo、friDay影音、Hami Video等群雄競逐，但卻遭逢盜版猖獗的「內憂」，和美國串流巨擘Netflix大軍壓境、中國愛奇藝步步進逼的「外患」。

資策會產業情報研究所2018年調查報告顯示，有71.8%的影音串流OTT使用者，曾經在愛奇藝追劇，顯示愛奇藝雖然沒有合法落地，卻隔空在台灣已經搶占絕大多數的市占率。另一份資策會數位服務創新研究所同年所做的調查指出，YouTube、愛奇藝、Netflix和LINE TV在台灣OTT使用者心目中，名列前茅。

境外OTT業者乘著軍艦，挾帶大量資源，在台灣一步一步建立灘頭堡，從各種統計數據顯示，台灣平台業者面臨巨大挑戰，注定背水一戰。「走出去！搶海外商機」，似乎成為國內OTT翻轉命運的曙光。

OTT國家隊難成軍 鋪了紅毯「王」才能走出去

去年底，中華電信MOD超越200萬戶記者會上，文化部次長李連權「許願」，盼中華電號召台灣內容業者與OTT夥伴籌組「OTT國家隊」，把台灣電影、戲劇相關內容帶上國際。

然而，半年多過去，「OTT國家隊」遲未成軍，中華電信以「務實」角度看待此事，董事長謝繼茂對中央社記者說，「這部分一直都在談」，但是籌組國家隊「沒那麼容易」，中華電專長在傳輸，後面還有內容、製作發行等，有賴其他產業協助，畢竟「內容為王」。

「台灣原創戲劇、電影內容產量，怎麼跟韓劇、陸劇抗衡？根本不足以支撐平台走出去」，熟知內情的人士認為，台劇要走出國際，必須面臨全球殘酷舞台的考驗，想助攻台灣OTT出外打天下，內容必先成為主流，但投資內容除了資金，也需要時間，這恐怕就是中華電不想提槍上陣的主因。

friDay影音也認為，台灣文化影視作品在國際上越來越弱勢，好的內容需要更多的資金投入，面對各國投入大量資源的競爭，期望文化部能有策略補助本土OTT平台業者製作好的台灣影視作品。

「內容為王」是影視圈耳熟能詳的一句話，但已在印尼闖出一片天的CATCHPLAY則認為，要先把通路建起來、提升用戶體驗，「鋪了紅毯，王才能走出去」。

CATCHPLAY執行長楊麗貞說，籌組OTT國家隊，應該要先思考提供好用的平台和服務體驗，透過平台讓當地市場先認識你這個國家，再讓台灣原創影劇「搭便車」，而不是滿腦子只想把台灣內容全部打包就要推到海外。

今年與HBO奪下「我們與惡的距離」全球版權的CATCHPLAY，就是台灣第一個走向國際的OTT平台，如今已在印尼位居第一大付費OTT平台，共有260萬用戶，付費比例約1成，年底來自印尼市場的營收將是台灣的2倍，預計帶動明年財報損益兩平。

業者盼國家隊在台先練兵 打造OTT中央廚房

對於國家隊，多數本土OTT業者都雙手贊成，但「內容為王」還是「通路為先」就成了第一道關卡，還有的業者如friDay影音等認為，本土OTT在台就無法與境外大咖競爭，政府也無法協助本土OTT站穩台灣，那打造國家隊出海的理念也很難實現。

「整合，才能有一個國家隊的基礎」，楊麗貞建議，可在台灣先做，期待中華電帶頭整合，打造OTT大平台、內容的中央廚房，發揮技術、儲存空間或是素材處理等資源共享綜效，才足以和國際業者競爭，並縮短進入不同海外市場的學習曲線。

可喜的是，過去有線電視、MOD、頻道商、OTT等業者均擁護各自利益，但市場競爭，已讓不少業者決定打破本位主義，相互展開結盟合作。台灣線上影視產業協會理事長錢大衛說，盼電信商、有線電視和OTT業者組聯盟「打群架」，改變產業生態對抗境外業者，並走向海外，放眼更大的市場。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1080922