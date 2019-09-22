拒絕OTT文化入侵 亞洲人說自己的故事

金亨駿深耕電影產業多年，曾兩度擔任韓國電影製片人協會主席，並以電影「實尾島」獲大鐘獎肯定，現為韓脈文化集團代表，常有機會到台灣交流或選片。（金亨駿提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 108年9月21日

OTT數位經濟浪潮來襲專題（中央社記者廖禹揚首爾22日電）近日在韓國開拍的電影「醬狗」，是台灣輔導金補助的全新國片，片中主角雖在首爾土生土長、講一口流利韓語，仍被血統純正的「高麗棒子」取笑是「醬狗」（掌櫃）。這部台韓雙拼國片，也代表亞洲影視文化新趨勢。

「亞洲人應該要說自己的故事」，先把本國、亞洲市場做好，自然能引起注意；參與電影「醬狗」製作的韓脈文化集團代表金亨駿，在氣溫仍高的8月天於首爾梨泰院辦公室接受中央社記者專訪。

台灣要發展OTT平台 要有夠強內容支撐

他直言，亞洲影視作品一下子就要放眼全球、打入歐美市場並不容易，「光在製作規模上就很難與好萊塢電影相提並論」。

金亨駿投入電影產業多年，曾兩度擔任韓國電影製片人協會主席，也參與過講述韓國最大一次派北叛亂事件的「實尾島」以及「光海」等知名作品，他對韓國與台灣電影相當熟悉，常有機會到台灣交流或是選片。

因此，金亨駿相當認同與當地人才合作推廣作品模式，他坦言「比起硬將自己國家作品推到他國市場，針對特定市場需求製作作品更恰當」；以台灣為例，在特效等後期製作上，金亨駿認為台灣可能需要韓國技術，而韓方則需要台灣優秀電影人才，或是相較韓國較低廉的製作費用，台灣與韓國電影界可以利用雙方優點打造雙贏局面。

「OTT是不可抵抗的浪潮」，金亨駿雖然相當看好台灣電影產業，但也認為台灣觀眾自己對國片卻沒有信心，他直言如果台灣要成立自己的串流影音OTT平台，內容必須要非常強，「因為沒有足夠強的內容，無法吸引觀眾使用平台」。

金亨駿說，韓國技術、資源、資金都不是問題，但卻沒有像Netflix一樣大型的OTT平台，他悲觀認為，韓國現在開始做也已經太晚了。

不過，Netflix全球拓點並非所向披靡，在經濟成長最被看好的東南亞市場卻遭遇勁敵，包括被稱為「東南亞Netflix」的馬來西亞iflix、新加坡HOOQ等強勢平台，不僅同樣採取原創內容策略，價格甚至比Netflix更低廉。

對於東南亞小蝦米對大鯨魚獲勝，韓國電影振興委員會電影政策研究院組長都東駿分析，東南亞國家並不像日本、韓國經歷設置機上盒等終端裝置階段，而是直接跳到使用網路影視服務，OTT平台在當地的成長會比較早發展國家更加快速。

文化共鳴 韓業者：應合作打造亞洲電影圈

電影「與神同行」製作公司Realies Pictures代表元東淵接受中央社專訪指出，亞洲人口比北美來得更多，光是東協國家就有6.5億人口，但電影市場卻相對狹小，現在東協國家經濟正快速成長，人口年輕、生育率高，相對韓國、日本、台灣等邁入高齡化社會的國家，市場一片光明，「我們當然應該要跟他們合作」。

元東淵坦言，「與神同行」雖然在亞洲取得極大成功，但在歐美市場的表現並不如預期，「主要是因為劇中大量使用儒教文化、陰間等概念，基督教世界不太吃這套，但在亞洲卻很容易產生共鳴」。

「亞洲文化、宗教相似，彼此也有交流，容易相互理解，若能一起合作建立OTT平台，那將會是非常大的市場」，元東淵說，韓國電影產業在亞洲圈算是發展較成熟，比起要去賺其他亞洲國家的錢，更趨向希望合作促成其他亞洲國家電影市場、內容產業發展，「這樣我們的機會才會更多」。

事實上，韓國無論是民間業者或政府單位早已開始透過各種方式開拓與亞洲鄰國在內容產業上的合作，「傳統的方式是共同製作，由2個以上國家的製作公司合作拍攝」，不過韓國電影振興委員會電影政策研究院組長都東駿認為，「共同製作的困難在於，要同時在不同國家取得同樣的成功並不容易，因此通常會先鎖定其中一個國家市場」。

近年新興的合作方式則是「翻拍」，都東駿舉例，像韓國最大電影公司CJ所製作的人氣電影「重返20歲」，就是以翻拍方式進入印尼、越南等東南亞市場，除了用當地演員翻拍既有戲劇外，也有製作公司直接南向設點，培養當地編劇、演員等相關人才，使用當地人編寫的劇本，以當地團隊進行拍攝。

為促進與亞洲鄰國的合作，韓國電影振興委員會從去年開始籌備成立韓東協電影機構（ARFO, ASEAN-ROK Film Organization），將在今年10月舉行的釜山電影節正式對外發表。未來可能以釜山為根據地，透過設立共同基金支援製作費、針對透過選拔的年輕電影人提供相關課程、邀集產學界人士就電影產業召開研討會等方式促成韓國與東協國家電影產業合作。

「本來的目標是希望能建立亞洲全體國家的電影支援機構」，都東駿笑說，「但就現實層面考量，還是先從東協開始，總有一天希望可以納入台灣、日本、中國大陸、中亞、西亞等」。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1080922