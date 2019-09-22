迎戰蘋果迪士尼 Netflix華語原創新勢力來襲

OTT數位經濟浪潮來襲專題（中央社記者吳家豪台北22日電）串流影音平台Netflix首波華語原創內容將從10月31日起陸續播出，與台灣導演及演員合作，也代表Netflix看上台灣創意潛力，加速原創作品布局，才有更多籌碼與其他國際大咖一搏。

3年多前Netflix進軍台灣，早期以洽談授權合作為主，向三立、八大、公視等電視台直接採購戲劇和電影，直到兩年多前開始籌備華語原創內容，由Netflix參與製作過程並提供協助。

眼見蘋果公司（Apple）的影片訂閱服務Apple TV+以及迪士尼的影片串流服務Disney+將在今年下半年加入串流影音OTT戰局，Netflix的授權內容面臨重大挑戰，許多知名影片包含迪士尼動畫、漫威英雄電影等未來都無法在Netflix上收看，迫使Netflix加快腳步布局原創作品。

今年8月26日，Netflix國際原創內容總監諾斯（Erika North）來台宣布3部華語原創作品「罪夢者」、「極道千金」、「彼岸之嫁」將分別在今年10月31日、12月6日以及2020年1月播出，展現Netflix深耕華語市場的決心。

中國市場發展受阻 短期沒意願進軍

儘管中國市場被視為華語內容重鎮，但中國的特殊網路環境與內容使用模式，都讓Netflix必須審慎評估如何進入中國市場。中國消費者目前無法直接使用Netflix帳號，若是「翻牆」連上境外網站的虛擬私人網絡（VPN）或代理伺服器（proxy），往往會出現串流錯誤的訊息。

2017年Netflix決定與愛奇藝合作，透過內容授權方式，讓Netflix部分的原創內容可以在愛奇藝平台上架。然而今年5月愛奇藝執行長龔宇受訪時透露，已結束與Netflix的合作關係，原因是受到中國內容審查系統及用戶興趣的影響。

Netflix產品長皮特斯（Greg Peters）先前在Netflix Labs Day接受中央社記者專訪指出，Netflix願意做各種努力進入中國市場，但一般認為中國政府想要對媒體和傳播平台擁有控制權，因此Netflix近期內沒有進軍中國的計畫。

日韓內容產業蓬勃 Netflix專人負責

在推出華語原創作品之前，Netflix與日本和南韓團隊都合作過原創內容，例如今年初再創活屍片熱潮的「李屍朝鮮」，就是Netflix攜手南韓團隊的原創劇。

據了解，Netflix位於新加坡的亞太總部員工人數約200人，在日本和南韓的團隊規模也在亞洲市場名列前茅，都有專人負責內容部門運作，原因在於兩地的文創及內容產業發展成熟，需要大量人力洽談及執行合作項目。

近來Netflix韓劇比例不斷增加，其中不少主打是Netflix獨家的原創內容。同時也大量引進日本動畫，包括知名的「火影忍者」、「JoJo的奇妙冒險」、「獵人」、「死亡筆記本」、「機動戰士鋼彈」等，都已在Netflix上架。

今年7月初Netflix宣布加碼投資華語內容，下半年將推出6部華語授權作品，合作夥伴包含台灣的霹靂國際多媒體、三立電視、相信音樂等，也可以看出對台灣市場的重視。

布袋戲現身Netflix 台灣庶民文化獲認證

布袋戲企業霹靂經營海外市場有成，近年在日本、中國已打開知名度，今年更首次攜手Netflix，克服翻譯、行銷、視覺設計等難關，讓台灣庶民文化登上國際舞台發光發熱。

雖然「霹靂英雄戰紀之刀說異數」劇集早在今年1月就發行，並非由Netflix首播，但類似動漫的呈現方式和奇幻武俠題材，仍讓這部霹靂斥資新台幣2.5億元打造的劇集，一度衝上Netflix熱搜榜冠軍。

霹靂品牌總監黃政嘉接受中央社記者電訪表示，霹靂和Netflix洽談約一年時間，雖然霹靂提出的銷售數字，對Netflix不見得有足夠說服力，但因為霹靂布袋戲實在太獨特、太在地化、太有影響力，終於讓Netflix點頭。

由於「刀說異數」並非Netflix原創劇，不能使用Netflix logo，也不能用Netflix的行銷資源。但這次Netflix提供不少支持，不僅邀請霹靂到新加坡參觀亞太區總部，甚至霹靂在新加坡街上用素還真人偶拍宣傳片時，還被不少民眾認出。

黃政嘉說，台灣庶民文化要登上國際，不需要對自己的作品沒自信，反而要「抬頭挺胸」去做，畢竟連Netflix都認證。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1080922