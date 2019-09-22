境外OTT帝國大軍壓境 韓國動起來台灣摸石過河

美國串流影音巨擘Netflix在2016年正式進軍韓國，藉由與當地人才合作推出原創內容，吸引大批韓國用戶加入，在熱鬧的江南大街上也能看到Netflix設置的專屬廣告看板。中央社記者廖禹揚攝 108年9月21日

OTT數位經濟浪潮來襲專題（中央社記者廖禹揚、江明晏、潘姿羽、吳柏緯台北22日電）美國Netflix、中國愛奇藝等串流影音平台崛起，不只台灣，在亞洲擁有強勢影視作品出口能力的韓國，面對境外OTT崛起，同樣也有來自本土業者的壓力以及管理議題。

串流影音平台Netflix在2016年正式進軍韓國，透過「玉子」、「李屍朝鮮」等與當地業者合作原創內容，帶動會員數大量成長，雖然官方未公布具體數據，但媒體界推測Netflix在韓國至少有180萬人次以上。

OTT發展有如颱風 不管可以嗎？

串流影音平台靠著網路長驅直入，串流影音OTT全球龍頭Netflix在韓國市占率雖仍不及當地業者，但驚人成長力道已引起產官學界關注，不僅國會開始討論OTT列管問題，產學界也在今年中自發成立「韓國OTT論壇」組織，聚焦討論相關議題。

韓國OTT論壇首任會長、中央大學教授成東圭接受中央社記者訪問時表示，韓國現行對於內容管制的強度依個別管道而有不同，電視台等傳統媒體適用放送法，管制較嚴格，但像Youtube、Netflix這類新興的網路平台則適用通信法，在內容上幾乎沒有限制。

成東圭說，韓國一直都在討論必須制定統一標準問題，但因各產業看法不同，很難取得共識，仍是當前待處理問題，近期國會也在討論修訂「統合放送法」，將OTT服務納入規範。

湖西大學新媒體學系教授卞相奎也認為，過去對無線電視管制較嚴，是因為全國都能收視，影響力較大，不像有線電視僅有少數付費用戶能看，但現代家庭幾乎都加裝有線電視，使用網路平台收看節目的用戶也增加，「就像是颱風生成，現在已經變得很大，不管制可以嗎？」

韓專家提先振興後管制 台業者籲參考歐盟模式

卞相奎說，OTT平台是在網路自由空間提供服務，對於內容的管制應該要按照影響力，而不是以提供服務管道來界定。

成東圭建議，在難以管制境外業者情況下，若要扶植境內OTT產業成長至足以與這些國際企業競爭，應採取「先振興、後管制」的方式，「像中國對新興產業都不管制，例如做機器人，先讓他做出來之後，如果發現對人有害，再去禁止，韓國則是在做之前就說這個不行、那個不行，業者當然就無法發揮」。

「OTT絕對是戰略國家政策」，台灣線上影視產業協會由國內14家正版OTT線上影視等平台共同成立，理事長錢大衛感嘆，對照中國已下令OTT「出海」，台灣OTT政策也要趕快動起來，「若等境外業者搶光市占，要再奪回台灣市場就難了」。

CATCHPLAY是台灣第一個走向國際的OTT平台，早在3年前，CATCHPLAY進軍印尼時，當地政府就要求CATCHPLAY落地繳稅、提供本地客服，在新加坡也有OTT當地法規要遵循。

「為何台灣時至今日，還不把法規制定出來？」CATCHPLAY執行長楊麗貞無奈指出，台灣簡直後門大開、任人隨便進來，盼政府輔導產業健康發展，而不是「放任業者亂打，讓外來業者者用不公平條件競爭」。

錢大衛建議，台灣可參考歐盟模式，甚至以更嚴格的比例抽特別稅，補助台灣內容產業，這項建議也獲得台灣大哥大旗下的OTT服務myVideo、遠傳電信旗下friDay影音等業者贊同。

中國OTT繞道登台 背後牽涉統戰疑慮

OTT TV並非開放陸資來台項目，中國OTT平台愛奇藝、騰訊卻都已「繞道登台」，招收付費會員，但境外OTT目前並無具體法規規範，除了恐讓台灣消費者權益蒙塵，還有統戰疑慮。

錢大衛多次呼籲，台灣政府必須「要求境外OTT真正落地」，包括在台灣登記設立子公司或分公司、設立本地客服等。不符合以上條件，就要積極作為，例如不准在台灣營運及進行收費、不允許在台租用機房、不准在台宣傳打廣告、控制金流等3大措施反制；friDay影音也盼國家通訊傳播委員會（NCC）應制定落地法規，含設立分公司、本地客服、課稅等，確保產業健康發展。

NCC官員告訴中央社記者，其實要找到這些未被納管的OTT業者並不難，財政部早已有了Netflix、Spotify、vimeo等影音串流業者的稅籍登記，除了透過消費者的刷卡紀錄掌握業者規模，海外OTT進軍亞洲市場，往往是多路並進，因此日本、韓國的OTT業者登記情形，也可做為台灣參考。

不過納管的前提是「要管得到」，NCC官員坦言，現在光第一步「登記」，內部意見都還談不攏，是要強制登記，還是提出誘因或是鼓勵業者登記，這些目前都尚未有無共識。

NCC決心規管OTT 視聽串流服務法準備上菜

幾年前，同樣的難題也在歐洲上演。歐洲國家對於文化保護意識一向強烈，面對跨國OTT業者挾帶流行文化強勢來襲，部分國家以「特別捐」方式，對海外巨擘課以額外責任，歐盟更加碼訂出自製率規範，擬要求Netflix等境外業者應在影片庫提供30%歐洲內容，挹注本土影視產業活水。

中正大學傳播系副教授胡元輝指出，歐盟國家與加拿大都陸續採取規範措施，要求境外OTT業者在進入一地的市場時，必須在服務中提供一定比例的該國內容；另一方面，也會要求業者將營利的特定比例回頭挹注當地的內容。

NCC官員表示，歐盟對於OTT規管採「抓大放小」的模式，台灣可比照辦理，以訂戶數、規模來訂定門檻，只是標準要怎麼抓，還得從長計議。

確立要納管OTT業者後，NCC更頭痛的是，要如何讓這些海外影視巨擘不至於過度排擠本土OTT業者的發展，甚至可以藉此趨勢，順道扶植台灣的影視產業。

今年6月，NCC代理主委陳耀祥首度拋出，研議「視聽串流服務法」將OTT納管，這項宣示對於台灣的平台業者彷彿一劑強心針，這是台灣業者期盼與境外OTT業者站在相同利基點，一起競爭的機會。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1080922